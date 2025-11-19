José Antonio Santaella regresa al Starlabs Morón: el técnico cordobés vuelve a un banquillo de Segunda FEB

El entrenador cordobés José Antonio Santaella ha encontrado nuevo destino tras su exitosa etapa en el baloncesto mexicano. El técnico, vigente campeón de la Liga Femenina Mexicana con el Panteras, ha regresado al Starlabs Morón para ocupar el banquillo que hasta ahora ostentaba Frederic Castelló, destituido tras la última derrota del conjunto sevillano. La decisión del club ha llegado después del duro 75-95 encajado frente al Coto Córdoba, un resultado que precipitó el relevo en el banquillo y abrió la puerta al regreso de Santaella.

Un regreso a un club que conoce muy bien

Santaella vuelve a un equipo al que ya dirigió entre marzo de 2022 y enero de 2025. Su llegada al Morón se produjo procedente del Peñarroya de la N1 Nacional, al que dejó a las puertas del ascenso a Liga EBA. Su primera etapa en el club fue especialmente destacada:

Salvó al equipo del descenso en la Segunda FEB a su llegada.

Logró el ascenso a Primera FEB en la temporada 2023-24 .

en la temporada . Inició la campaña 24-25 en el mismo club en la Primera FEB, aunque dejó el banquillo en enero, de mutuo acuerdo con el club, debido a que no llegaban los resultados.

Éxitos recientes en México

Tras su salida, Santaella vivió un verano histórico con el Panteras, proclamándose campeón de la liga femenina mexicana. Después asumió la dirección del equipo masculino, al que tomó en la parte baja de la clasificación y lo condujo hasta las semifinales. Hace solo unas semanas renovó con la entidad norteamericana para dirigir en 2026 a sus dos equipos. Por ello, una vez concluya la temporada con el Starlabs Morón, regresará a México para retomar ese proyecto.