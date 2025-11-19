El Coto Córdoba hace historia al conquistar su tercera Copa Diputación consecutiva

El Coto Córdoba de Baloncesto obtuvo la victoria en la final de la Copa Diputación masculina. El conjunto que entrena Gonzalo Rodríguez venció en el Lourdes Mohedano al equipo local, el Dehesas Reunidas Climanavas Agrometal Peñarroya. Por un cómodo 49-87 venció el cuadro blanquiverde al conjunto minero.

Gracias a este triunfo se ha convertido en el primer equipo con tres títulos seguidos ganados en esta competición en la categoría masculina. Anteriormente había vencido en el 2023 al UCB (61-53) y el pasado año al Peñarroya (83-71).

Así ha superado al Cajasur Juventud, Peñarroya, Montilla, Córdoba 2016, Cordobasket y Maristas, clubes todos ellos que en alguna de las dos etapas de la actual Copa Diputación habían vencido en dos ocasiones seguidas. Eso sí, el palmarés de la Copa Diputación masculina lo sigue liderando la entidad peñarriblense que preside Amado Gallardo.

El partido cumple con un guion previsible

El duelo Peñarroya-Coto Córdoba cumplió con el guion previsto. La diferencia de una categoría se notó. El conjunto de la ciudad de Córdoba impuso la mayor calidad de la plantilla y la profundidad del banquillo para irse paulatinamente en el marcador. Los dos técnicos repartieron minutos entre toda la plantilla, sobre todo el Coto, con un banquillo lleno de jugadores con el nivel necesario para mantener en todo momento un ritmo alto de partido. El público disfrutó de un partido con un excelente cartel.