Baloncesto
El Coto Córdoba hace historia al conquistar su tercera Copa Diputación consecutiva
El equipo blanquiverde es el primero que gana el trofeo en tres ediciones seguidas en la categoría masculina
El Coto Córdoba de Baloncesto obtuvo la victoria en la final de la Copa Diputación masculina. El conjunto que entrena Gonzalo Rodríguez venció en el Lourdes Mohedano al equipo local, el Dehesas Reunidas Climanavas Agrometal Peñarroya. Por un cómodo 49-87 venció el cuadro blanquiverde al conjunto minero.
Gracias a este triunfo se ha convertido en el primer equipo con tres títulos seguidos ganados en esta competición en la categoría masculina. Anteriormente había vencido en el 2023 al UCB (61-53) y el pasado año al Peñarroya (83-71).
Así ha superado al Cajasur Juventud, Peñarroya, Montilla, Córdoba 2016, Cordobasket y Maristas, clubes todos ellos que en alguna de las dos etapas de la actual Copa Diputación habían vencido en dos ocasiones seguidas. Eso sí, el palmarés de la Copa Diputación masculina lo sigue liderando la entidad peñarriblense que preside Amado Gallardo.
El partido cumple con un guion previsible
El duelo Peñarroya-Coto Córdoba cumplió con el guion previsto. La diferencia de una categoría se notó. El conjunto de la ciudad de Córdoba impuso la mayor calidad de la plantilla y la profundidad del banquillo para irse paulatinamente en el marcador. Los dos técnicos repartieron minutos entre toda la plantilla, sobre todo el Coto, con un banquillo lleno de jugadores con el nivel necesario para mantener en todo momento un ritmo alto de partido. El público disfrutó de un partido con un excelente cartel.
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba
- Córdoba cuenta con 40 inmuebles por encima del 1.000.000 de euros: así es el inventario de las propiedades de 'ultralujo'
- La transformación del campo cordobés deja el olivo picudo como un anciano 'desahuciado'
- La Policía Nacional busca a una mujer desaparecida desde hace casi dos semanas en Córdoba
- Aparece un gran socavón en el aparcamiento de Valdeolleros solo cinco meses después de su inauguración
- Hallada en Cabra una hembra adulta de lince ibérico, nuevo hito en la recuperación de la especie