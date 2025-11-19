Fútbol sala | Copa del Rey
El Córdoba Futsal dice adiós a la Copa del Rey al caer ante El Ejido de Segunda
El conjunto blanquiverde pierde por 5-4 frente a un conjunto almeriense que le supera en energía e ilusión sobre la cancha
El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad dijo adiós a las primeras de cambio a su participación en la Copa del Rey al caer por 5-4 en la cancha del Inagroup El Ejido en una eliminatoria a un partido de dieciseisavos de final. El conjunto cordobés se vio sorprendido por el ímpetu y la ilusión de este conjunto almeriense de la Segunda División.
El bloque local salió a por todas desde el primer segundo. Antes de que se cumpliera el primer minuto ya había inaugurado el marcador. Nico Rosa no perdonó en una excelente jugada individual. El tanto le dio más energía si cabe a un equipo local que empujó tanto que empequeñeció por momentos al cuadro cordobés. El choque se le empezó a poner cuesta arriba de verdad a los de Santoro al encajar el segundo tanto en el minuto 5. Isma Vacas se revolvió para encontrar un hueco en el marcaje de su defensor para disparar y batir a Fabio.
El tiempo muerto que pidió a continuación Emanuel Santoro cambió la dinámica del partido. Su equipo empezó a llegar con peligro a la portería rival, hasta el punto mascarse el gol. Carlos Gómez acabó marcándolo en el 9 con un espectacular disparo desde fuera del área en el rechace de un saque de córner.
El partido se vuelve loco
El partido se volvió loco en el tramo final de la primera mitad, lo que provocó que llegaran las ocasiones en las dos porterías. El Ejido dispuso de dos ocasiones seguidas, una con un balón al palo y otra con un disparo al larguero que terminó con el balón botando sobre la línea. Titi del Rey mandó el balón al palo pocos segundos más tarde. El 3-1 llegó a 29 segundos del descanso con un lanzamiento desde los diez metros que convirtió Cristian. Con este marcador se marcharon los dos equipos a los vestuarios.
La segunda parte tuvo un desarrollo totalmente diferente, al menos en su inicio. Desde los primeros instantes tomó el Córdoba Futsal el mandó del partido. Las ocasiones empezaron a sucederse una tras otra. El portero local Jesús se convirtió entonces en el mejor jugador local con sus milagrosas intervenciones. Los tantos terminaron llegando, primero con Pescio en el 28 y posteriormente con Báez en el 30. Vacas acabó marcando en propia puerta el 3-4 en el 31. La fase de dominio absoluto de los cordobeses acabó así con la remontada.
El 3-4 despertó a un El Ejido que arriesgó buscando el empate volcado sobre la portería cordobesa. El Córdoba Futsal se dedicó a intentar dormir el partido. Sin embargo, no pudo evitar que Beto marcara el 4-4 en el 35. El gol del empate a cuatro volvió loco el choque. Cualquier cosa podía pasar sobre la cancha con el público local volcado con su equipo. Arnaldo Báez cometió en el minuto 38 una falta que le costó la expulsión al recibir la segunda amarilla, por lo que dejó a su equipo con un jugador menos. La falta al borde del área la transformó en gol Cristian ante el delirio de la grada. Santoro pidió un tiempo muerto y puso a su equipo a competir con el juego de cinco, pues su equipo recuperó la igualdad numérica al encajar el gol del 5-4. Sin embargo, el tanto no llegó y el Córdoba Futsal quedó eliminado.
Ficha técnica:
5 - Inagroup El Ejido: Jesús, Josete, De la Rosa, Rufino, Pope –cinco inicial-, Sergio, Cristian Rubio, Adri Blat, Nacho Gil, Adri Mora, Beto y Vacas.
4 - Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad: Fabio, Zequi, Carlos Gómez, Hugo, Javi Aranda –cinco inicial-, Víctor, Pescio, Arnaldo Báez, Pablo del Moral, Enzo Báez, Nacho Gómez, Titi del Rey y Murilo.
Goles: 1-0 (1’) Nico Rosa. 2-0 (5’) Isma Vacas. 2-1 (9’) Carlos Gómez. 3-1 (20’) Cristian, de doble penalti. 3-2 (28’) Tomás Pescio. 3-3 (30’) Arnaldo Báez. 3-4 (31’) Vacas, en propia puerta. 4-4 (35’) Beto. 5-4 (38’) Cristian.
Árbitros: Sarabia y Olmos. Mostraron una tarjeta amarilla a Josete, por El Ejido, y a Zequi, Nacho Gómez y Murilo, del Córdoba Futsal. Expulsaron a Báez, del Córdoba Futsal, al ser sancionado con dos amarillas.
