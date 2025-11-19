ACTUALIDAD AZULGRANA
El Camp Nou acogerá el Barça-Eintracht de Champions el 9 de diciembre
La UEFA da luz verde a que el estadio azulgrana pueda albergar la sexta jornada de la máxima competición continental
La UEFA ha dado luz verde para que el Spotify Camp Nou albergue el partido del Barça contra el Eintracht de Fráncfort del 9 de diciembre correspondiente a la sexta jornada de la Champions League. El FC Barcelona ha logrado convencer al máximo organismo europeo de que el estadio en reformas ya está capacitado para acoger encuentros de la máxima competición continental como a partir de este sábado hará de la Liga.
El Camp Nou volverá a ser la casa del Barça después de haber recibido por parte del Ayuntamiento de Barcelona la licencia de primera ocupación 1B que permite abrir la zona de Lateral y con ello dar cabida a 45.000 espectadores. Se inaugurará la nueva era este sábado ante el Athletic, continuará contra el Alavés el día 29 y seguirá ante el Eintracht.
La UEFA ha aceptado que el Camp Nou ofrece garantías de que el tiro de cámara televisiva mostrará un aspecto poblado, de que el palco de autoridades estará cubierto gracias a que va a ser trasladado a la primera gradería, bajo el resguardo que ofrece la segunda, y falta ver dónde se ubicará la afición alemana para que esté suficientemente segmentada.
La UEFA también ha entendido como excepcional la situación del FC Barcelona y ha permitido que a media fase de liguilla de la Champions cambie de escenario para sus partidos como local, algo que en principio no está permitido.
El Barça informa en su comunicado que en los próximos días pondrá a la venta de las entradas para el partido europeo. Habrá curiosidad por saber qué precios establece después de la polémica por las elevadas pretensiones para ver el estreno del estadio ante el Athletic. Para curarse en salud, el club azulgrana recuerda que aquellos socios que hayan adquirido el pase de temporada el encuentro en cuestión ya está incluido.
Suscríbete para seguir leyendo
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba
- Córdoba cuenta con 40 inmuebles por encima del 1.000.000 de euros: así es el inventario de las propiedades de 'ultralujo'
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- La transformación del campo cordobés deja el olivo picudo como un anciano 'desahuciado'
- La Policía Nacional busca a una mujer desaparecida desde hace casi dos semanas en Córdoba
- Aparece un gran socavón en el aparcamiento de Valdeolleros solo cinco meses después de su inauguración
- Los últimos coletazos de la borrasca Claudia ya dejan más de nueve litros en Córdoba y 24 en Fuente Palmera