Montoro acogerá la salida de la cuarta etapa de la Vuelta a Andalucía

La 72.ª edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía – Ruta del Sol, que se celebrará del 18 al 22 de febrero de 2026, ha anunciado a través de la organización Deporinter que Montoro (Córdoba) será el municipio encargado de albergar la salida de la cuarta etapa, que tendrá lugar el próximo 21 de febrero. Montoro, con su patrimonio histórico, entorno privilegiado, junto al río Guadalquivir, y su ya demostrada capacidad de acogida de grandes eventos deportivos, vuelve así a situarse en el foco internacional del ciclismo.

El 21 de febrero se espera que Montoro reciba a los mejores equipos y ciclistas del pelotón nacional e internacional, junto a aficionados y visitantes que podrán vivir de primera mano la emoción del banderazo de salida. Esta jornada será una de las cinco que conforman la edición de 2026 de la Ruta del Sol, una de las pruebas más emblemáticas del calendario ciclista, con gran proyección mediática y turística.

La Vuelta Ciclista a Andalucía, organizada por Deporinter, vuelve así a convertir a Andalucía en un escaparate deportivo global gracias a su retransmisión internacional, consolidándose como un referente del sur de Europa. Para Montoro supone una excelente oportunidad para mostrar al mundo su riqueza cultural, paisajística y su compromiso con el deporte de élite.

Podio final de la pasada edición de la Vuelta a Andalucía. / Vuelta a Andalucía

María Dolores Amo: "Ser salida oficial nos llega de orgullo"

La alcaldesa de Montoro, María Dolores Amo, ha expresado su satisfacción por volver a estar al frente de una gran cita internacional: “Ser salida oficial de la cuarta etapa nos llena de orgullo y refuerza nuestra apuesta por el ciclismo, el deporte y la promoción de Montoro como destino dinámico e innovador”.

En las próximas semanas, la organización dará a conocer el recorrido completo de la edición 2026, así como los detalles técnicos de la cuarta etapa con salida desde Montoro.

El director general de la Vuelta a Andalucía, Joaquín Cuevas, junto a la alcaldesa de Montoro, María Dolores Amo.