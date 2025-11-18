Grondona, ganador los dos últimos años de la Media Maratón de Córdoba, apunta a baja en esta edición

La edición del 2025 de la Media Maratón de Córdoba contará con una previsible baja. Se trata del cordobés Juan Ignacio Grondona, el ganador de las dos últimas ediciones. El corredor del Club de Atletismo Cordobés sufrió el pasado día 9 de noviembre un esguince de grado 2 en el Cross de Itálica que le tiene sin entrenar desde entonces. Parece por tanto complicado que esté en la línea de salida.

Grondona venció en las ediciones del 2023 y el 2024, siendo el primer atleta capaz de ganar dos veces seguidas en los últimos 22 años en esta prueba. El fondista llevaba varios meses preparando esta cita. Sin embargo, los problemas físicos le van a impedir previsiblemente correr en el 2025.

Juan Ignacio Grondona no se perdió la presentación de la carrera, a la que asistió con muletas para no apoyar el tobillo lesionado. El cordobés elogió en su intervención las virtudes de esta carrera.