Atletismo
Fátima Ouhaddou, vigente campeona de Europa de maratón, correrá la Media Maratón de Córdoba
La aguilarense confirma su presencia en la carrera que tendrá lugar el próximo día 30
La atleta más destacada que va a participar en esta edición de la Media Maratón de Córdoba es Fátima Ouhaddou, la aguilarense que este año se ha proclamado campeona de Europa absoluta de maratón y de España de media maratón. Ouhaddou posee los récords andaluces de 5, 10 y 15 kilómetros en ruta, además de los de media maratón y maratón. La propia atleta confirmó en la presentación de la carrera que estará el 30 de noviembre en la salida.
La marca que tiene Ouhaddou como récord andaluz es tan buena (1.09.09 horas) que mejora en 27 segundos el récord de la prueba, que posee la keniata Joiyce Chepkirui (1.09.36) desde el 2010. Con la marca que Ouhaddou tiene como récord andaluz, en el 2024 habría vencido en la Media Maratón de Córdoba con una ventaja de más de diez minutos sobre la siguiente en la meta. Ouhaddou ya participó en esta carrera cuando era una atleta popular más. Ahora regresará como una figura del atletismo internacional.
Fátima Ouhaddou: "Quiero ganar este trofeo"
Ouhaddou declaró que "no es sencillo correr 21 kilómetros. Nunca he sido campeona de la Media Maratón de Córdoba y quiere ganar este trofeo. Agradezco que hayan contado conmigo para participar".
