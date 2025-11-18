El Coto Córdoba y el Peñarroya lucharán por la corona de la Copa Diputación

El Coto Córdoba de Baloncesto hará hoy un paréntesis en su trayectoria liguera para disputar en Peñarroya la final de la Copa Diputación. El conjunto que entrena Gonzalo Rodríguez se medirá a partir de las 21.00 horas al conjunto local que milita en la Tercera FEB, una división por debajo con respecto a la del Coto Córdoba.

El bloque blanquiverde ejercerá de claro favorito para llevarse esta corona por tercer año seguido, por ser el conjunto que compite en una división superior y por el gran momento deportivo en que se encuentra, líder invicto del Grupo Oeste de la Segunda FEB. Siete victorias en otros tantos partidos ha sumado hasta el momento el primer equipo de la entidad que preside Rafael Blanco.

El Dehesas Reunidas Climanavas Agrometal Peñarroya celebra el pase a la final de la Copa Diputación. / FAB

El Coto, a la final de manera directa

El Coto Córdoba ha llegado a la final de manera directa por ser el único equipo de la provincia que milita en una de las tres primeras categorías nacionales. Mientras, el Dehesas Reunidas Climanavas Agrometal Peñarroya tuvo que eliminar en semifinales al Coto Lucena de la N1 Nacional, un rival al que derrotó por 90-94 en el pabellón lucentino.

El técnico del Coto Córdoba aprovechará el partido para darle minutos a los jugadores que hasta el momento han dispuesto de menos. Mientras, el entrenador del Peñarroya, Pedro Cabello, intentará que la plantilla ofrezca la mejor imagen posible en el Lourdes Mohedano, ya que jugará ante su fiel afición.