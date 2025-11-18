El Córdoba Futsal inicia en El Ejido su trayectoria copera

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad dejará a un lado por unas horas su trayectoria liguera para centrarse en la Copa del Rey. El equipo blanquiverde de fútbol sala iniciará este miércoles su participación copera en la presente temporada visitando la cancha del Inagroup El Ejido. La eliminatoria a un partido tendrá lugar a partir de las 20.30 horas en el pabellón de este conjunto almeriense. Los cordobeses jugarán como favoritos, pues militan en la Primera División y su rival en Segunda, la categoría inmediatamente inferior.

A El Ejido se da la circunstancia de que se enfrentará por tercer año seguido en la misma eliminatoria de la Copa del Rey. En las dos ocasiones anteriores vencieron los cordobeses, por 3-6 en la campaña 23-24 y por 1-2 en la 24-25. Santoro, técnico de los cordobeses, destacó precisamente, el día que conoció el sorteo, "lo llamativo que es que entre tantos equipos que hay nos toque el mismo por tercer año consecutivo".

El bloque cordobés se enfrentará a un equipo al que ya derrotó hace tres meses en las semifinales de la Copa de Andalucía. Aquel partido jugado en Villa del Río se saldó con un triunfo cordobés por 4-2. Nicolás Marrón, Carlos Gómez, Hugo y Javi Aranda marcaron los tantos.

Los jugadores del Córdoba Futsal siguen el juego en un partido. / Manuel Murillo

Alertados ante una posible sorpresa

El Córdoba Futsal afronta el partido con ganas de dejar atrás la derrota liguera encajada el pasado domingo en Ferrol (4-2). La Copa del Rey es una competición propicia a las sorpresas. Santoro ha alertado por ello a sus jugadores para que no se relajen en El Ejido. La Copa provoca cada año que algún equipo inesperado llegue a la Final a Cuatro. El Córdoba Futsal quiere ser en esta campaña el bloque sorpresa que lo consiga.

El Ejido llega a este partido en un mal momento de resultados, ya que ha sumado un empate y dos derrotas en los tres últimos partidos de la Liga. Esta crisis deportiva le ha llevado a pasar de la primera a la sexta plaza de la tabla. También bajan las aguas turbias en El Ejido por el malestar que tiene con la Federación. La decisión del ente federativo de retirarle la ficha al andorrano Adri Blat, pese a jugar los primeros partidos de la Liga, no ha gustado en la entidad ejidense. Los jugadores protestaron parando durante unos segundos en el partido del pasado fin de semana que disputaron en la cancha del Pinatar.

Santoro contará con toda la plantilla al recuperar al portero Víctor, lesionado en un tobillo en las últimas semanas.