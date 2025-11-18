Tenis
Alcaraz sufre un edema en el isquiotibial y no jugará la Copa Davis
El tenista murciano no podrá competir con el combinado español
Alguer Tulleuda Bonifacio
El tenista murciano Carlos Alcaraz ha confirmado este martes que será baja para la Copa Davis con España. El deportista de El Palmar, que venía de disputar estos días las ATP Finals en Turín, ha comunicado que sufre un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y que la recomendación médica es no competir. El combinado español pierde a su máximo representante a las puertas de la competición.
