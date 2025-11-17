Ayer, 17 de noviembre, SPORT y Moeve estrenaron Moeve Fútbol Zone, un programa semanal que nace con la idea de contar el fútbol español desde un punto de vista único. Christian Blasco, al frente del espacio, abrió esta primera emisión con una voluntad clara: acercarse a todas las competiciones, desde LaLiga EA Sports, la Liga F, la Hypermotion y la Liga Genuine hasta FC Futures.

Ya puedes ver el primer programa de Moeve Fútbol Zone





Así fue el primer programa

Xavi Espinosa se engarcó de ordenar lo esencial de la jornada: un repaso rápido, más de brújula que de resumen, con el calendario que nos espera. La columna vertebral del estreno fue la tertulia. En este primer programa, Marta Corredera y María Tikas analizaron los temas fuertes del fin de semana con su característica visión periodística y su experiencia directa en el campo.

Desde ahí, el programa enlazó con la primera invitada del día: Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F Moeve. La entrevista recorrió los desafíos inmediatos de la competición, el estado actual del fútbol femenino y las claves que definirán la evolución de la liga.

La jornada también dejó espacio para mirar hacia Zaragoza. A través de una conexión con Nayim, exjugador del club aragonés, el programa abordó la situación que vive el equipo, un tema que exige contexto y memoria, y que encontró en la voz de Nayim un análisis de calado.

Otro de los momentos clave del estreno llegó con la Conexión Moeve: Carlos Miranda, periodista de La Opinión A Coruña, tomo el relevo desde Galicia para explicar el momento del Deportivo, líder de la Liga Hypermotion y protagonista de una temporada que, de momento, invita al optimismo.

El bloque Fútbol para todos abrió la mirada hacia proyectos menos mediáticos, pero igual de relevantes. Jaume Macet y Blanca Sánchez avanzaron detalles del próximo torneo de LaLiga Genuine en Tarragona y repasaron las últimas novedades del programa FC Futures, pensado para impulsar talento en categorías formativas.

Antes del cierre, tocó pasar por redes. Joaco Soneira recogio la opinión de la afición y compartió la imagen viral de la jornada, protagonizada por Aitana Bonmatí.

El futuro del fútbol ya está aquí y nosotros queremos ser parte del cambio. A partir de aquí, cada lunes a la misma hora, 20:00, el balón seguirá teniendo su espacio.