El Club de Atletismo Cordobés consigue el bronce en el Campeonato de Andalucía sub 16

El Club de Atletismo Cordobés consiguió una meritoria medalla de bronce en el Campeonato de Andalucía sub 16 ‘short track’ (pista cubierta) por equipos, una cita celebrada en Antequera con la presencia de los mejores clubes andaluces.

La entidad de atletismo que preside Manuel Sánchez Parra logró el tercer puesto con 92 puntos, solo por detrás del Trops Cueva de Nerja (113) y el Delsur Coop La Palma (100). El Trotasierra Hornachuelos concluyó en el cuarto lugar con 83.

El equipo masculinoi del Atletismo Cordobés, en el podio. / CÓRDOBA

Los resultados en la categoría femenina

En la categoría femenina, el mejor resultado lo consiguió el Trotasierra Hornachelos al finalizar décimo con 52 puntos. El Atletismo Cordobés finalizó undécimo con 48. Los dos clubes cordobeses rindieron a un gran nivel en la pista antequerena.