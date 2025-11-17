Atletismo
El Club de Atletismo Cordobés consigue el bronce en el Campeonato de Andalucía sub 16
El conjunto masculino acaba la jornada en Antequera solo por detrás del Trops Cueva de Nerja y el Delsur Coop La Palma
El Club de Atletismo Cordobés consiguió una meritoria medalla de bronce en el Campeonato de Andalucía sub 16 ‘short track’ (pista cubierta) por equipos, una cita celebrada en Antequera con la presencia de los mejores clubes andaluces.
La entidad de atletismo que preside Manuel Sánchez Parra logró el tercer puesto con 92 puntos, solo por detrás del Trops Cueva de Nerja (113) y el Delsur Coop La Palma (100). El Trotasierra Hornachuelos concluyó en el cuarto lugar con 83.
Los resultados en la categoría femenina
En la categoría femenina, el mejor resultado lo consiguió el Trotasierra Hornachelos al finalizar décimo con 52 puntos. El Atletismo Cordobés finalizó undécimo con 48. Los dos clubes cordobeses rindieron a un gran nivel en la pista antequerena.
- El aviso naranja por lluvias, tormentas y viento en la provincia de Córdoba se agudiza y ya deja más de 70 litros en la capital, más de la mitad en una hora
- Las fuertes lluvias en Córdoba obligan a cortar al tráfico carreteras y piden que se extreme la precaución
- El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
- La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
- La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
- De los Zapateros al vino: el origen de un pueblo de Córdoba que da nombre a una denominación única
- Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
- La borrasca Claudia siembra el caos en Córdoba