El O Parrulo acaba con la racha positiva del Córdoba Futsal

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad puso fin a su racha de cuatro partidos sin conocer la derrota en la Primera División de fútbol sala. El cuadro cordobés perdió por 4-2 ante el O Parrulo, en un duelo ante un rival directo en la lucha por una plaza en la Copa de España.

El encuentro comenzó con ritmo por parte de los dos equipos. El conjunto local buscó con ahínco adelantarse en el marcador cuanto antes. El premio le llegó pronto a los ferrolanos, ya que inauguraron el marcador en el minuto 3. Gonzalo Santacruz se revolvió ante el marcaje de Zequi, al que superó, lo que le dejó delante del portero Fabio, al que batió con facilidad con un disparo seco por bajo.El equipo gallego pudo marcar el 2-0 tres minutos más tarde. Una pérdida de balón de los cordobeses acabó en un mano a mano de Jon delante de Fabio. El guardameta del cuadro cordobés evitó el tanto con una de sus espectaculares paradas.

Los cordobeses empezaron a meterse en el partido a partir del minuto 6. Sin embargo, eran los locales los que creaban más peligro. Al equipo que entrena Emanuel Santoro le faltaba la solidez en defensa de los últimos cuatro encuentros. Fabio era el mejor baluarte de los cordobeses, pues con sus paradas evitaba que llegara un nuevo tanto. El segundo gol del O Parrulo acabó llegando en el minuto 12. Una jugada que arrancó en un saque de banda la culminó Turbi con un disparo imparable.

Carlos Gómez intenta superar a Turbi. / @mijanphoto_sports

Un tiempo de Santoro cambia el rumbo del partido

Santoro pidió entonces un tiempo que cambió la dinámica del choque, ya que solo un minuto más tarde llegó el 2-1. Tomás Pescio efectuó un disparo desde el costado derecho. Murilo Duarte tocó entonces el balón lo justo para introducirlo dentro de la portería.

Con los cordobeses casi todavía celebrando el gol llegó una jugada polémica. Santoro reclamó que entrara en escena el FVS –el VAR del fútbol sala- por un posible penalti sobre Javi Aranda. Sin embargo, los colegiados no vieron nada punible en esa acción.

El O Parrulo volvió a golpear en el 16 a un Córdoba Futsal sin la concentración de otros partidos. Una combinación entre David Novoa y Penezio acabó con el tanto del primero. Los dos jugadores ferrolanos aprovecharon el despiste defensivo de Nacho Gómez, Zequi y Carlos Gómez. Pudo haber un gol más antes del descanso, ahora a favor de los cordobeses. Una pared entre Nicolás y Zequi terminó con un disparo al palo del gaditano. Con el 3-1 en el electrónico se marcharon los dos equipos a los vestuarios.

Los blanquiverdes buscan la remontada

El Córdoba Futsal buscó la remontada desde el pitido inicial de la segunda mitad. Tomás Pescio intentó batir al portero local en el 24 pero su vaselina se marchó fuera. El O Parrulo apostó entonces por no arriesgar demasiado, consciente de la ventaja en el marcador que poseía. Los cordobeses pasaron a someter al equipo gallego, aunque creando escaso peligro. Eso sí, con el O Parrulo ya con cinco faltas, la posibilidad de un lanzamiento de diez metros –doble penalti- a favor de los cordobeses era una opción real que podía llegar en cualquier momento.

Los cordobeses acabaron por apostar por el portero-jugador en el 36, con Tomás Pescio ejerciendo esa función. La arriesgada apuesta le costó encajar el 4-1 en el 38. Ya en el último minuto, Murilo acortó distancias en un lanzamiento de diez metros. Sin embargo, no hubo tiempo para más, por lo que el Córdoba Futsal acabó perdiendo por 4-2.