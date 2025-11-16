Atletismo | Carreras populares
Elena Tienda y Javier Arcas triunfan en la Running Series AJE
Los atletas del Trotasierra y el Surco Lucena se imponen en la multitudinaria carrera de las empresas
Los atletas del Surco Lucena Elena Tienda y Javier Arcas vencieron en la carrera reina de 10.000 metros (10K) de la Running Series AJE, una prueba puntuable para el circuito provincial de carreras populares que se celebró en el entorno del Parque de Miraflores.
Tienda dominó en la categoría femenina por delante de Lisa Esquivel (Trotasierra) y María Rueda (Indea). Arcas se impuso en la categoría masculina con Andrés Santiago (Indea) y Pedro Tur (Maratón Lucena) completando el podio de los atletas más destacados.
El programa de pruebas
La denominada carrera de las empresas contó con centenares de participantes, muchos de ellos pertenecientes a más de 30 empresas de la provincia. Los atletas en liza pudieron correr los 10.000 metros de manera individual por parejas y por equipos.
También hubo a lo largo de la mañana carreras de 5.000 metros (5K), infantiles y para las familias, pues el objetivo de la organización era proporcional una mañana de encuentro familiar al entorno del mundo empresarial.
