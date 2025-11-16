Pedro David Pérez vence con autoridad en el Rally Valle del Guadiato

El nuevo campeón andaluz de rallys de asfalto, el granadino Pedro David Pérez (Ford Fiesta Rally 2), cumplió con los pronósticos al llevarse la victoria en el Valle del Guadiato, la última prueba puntuable para este certamen. Pérez ganó con Miriam Antelo como copiloto. El almeriense José Antonio Aznar, junto a Osel Román, ocupó el segundo lugar con un Porsche 997 GT3. Alberto Valverde (Porsche 911 GT3), con David Ortega, fue el primer cordobés al finalizar tercero.

El rally contó con cinco tramos (Belmez, Villanueva del Rey, Obejo, Espiel y Villaharta) a los que los cerca de 40 participantes dieron dos pasadas. La incesante lluvia marcó la jornada automovilística.

El piloto nazarí demostró desde el primer tramo que no venía a pasearse, pese que inició la prueba con el título andaluz en el bolsillo. Pérez quería la victoria en la carrera cordobesa. Ya en la primera pasada por el tramo de Belmez firmó el mejor tiempo con un crono de 3.451.100 minutos.

Pedro David Pérez (Ford Fiesta Rally 2), durante una competición. / RAFA

Pérez no da tregua a sus rivales

Pese a que en el segundo tramo finalizó cuarto –ganó Jorge Alcalde con un Peugeot 208-, a continuación siguió sumando primeros puestos hasta imponerse en siete de los ocho primeros. A la conclusión del octavo, y ya solo dos por delante, mandaba en la general con una renta de 2.04.700 minutos sobre el segundo, José Antonio Aznar, y 2.57.100 minutos ante el tercero. Alberto Valverde. Solo con el rally sentenciado a su favor bajó el ritmo Pérez en los dos tramos finales, lo que aprovechó Juan Carlos Nevado (Peugeot 2026) para llevárselos.

En la general definitiva dominó Pedro David Pérez con un tiempo de 53.06.300 minutos, seguido de José Antonio Aznar, a 2.04.700 minutos, y de Alberto Valverde, a 2.57.100 minutos.