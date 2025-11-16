La jornada en Tercera | CD Pozoblanco y Ciudad de Lucena suman y el Córdoba CF B tropieza en Chiclana

Sensaciones dispares para los representantes cordobeses en el Grupo 10 de Tercera RFEF, con un CD Pozoblanco que logró sumar a domicilio ante el Cádiz B (0-0), un Córdoba CF B que sufrió una dura derrota frente al Chiclana (4-1) y un Ciudad de Lucena que volvió a imponer su fortaleza en casa contra el Atlético Onubense (2-0).

Cádiz B - CD Pozoblanco (0-0)

El CD Pozoblanco sumó un punto en su visita al Cádiz B tras un encuentro muy igualado que terminó sin goles. El conjunto de Alberto Fernández comenzó generando peligro, con un disparo de Kliti al palo en el minuto seis y otra clara ocasión poco después que volvió a rozar la madera. Pese al buen inicio blanquillo, ninguno de los dos equipos logró imponer un dominio claro durante la primera mitad, que avanzó con alternativas y acercamientos en ambas áreas.

Tras el descanso, el Cádiz B elevó su ritmo. En ese tramo, Jerry se convirtió en protagonista con dos intervenciones decisivas casi consecutivas, en los minutos 60 y 61, y otra más en el 92 para mantener el empate. A pesar de ello, el cuadro pozoalbense también generó peligro con una triple ocasión en el 79 tras dos saques de esquina. Finalmente, el 0-0 dejó un reparto de puntos que refleja la igualdad mostrada sobre el terreno de juego.

Chiclana - Córdoba CF B (4-1)

Tarde complicada para el Córdoba CF B en su visita al Chiclana, donde cayó por 4-1 en un encuentro que se desequilibró desde los primeros minutos. El conjunto local salió con intensidad y en apenas dos minutos abrió el marcador por medio de Francisco Javier Pérez. Sin tiempo para reaccionar, Maqueda firmó el 2-0 en el minuto 4, y el vendaval ofensivo continuó con los tantos de Bernal en el 9 y Sánchez en el 11, que dejaron el choque muy encarrilado para los gaditanos. Antes del descanso, Ortega recortó distancias para los blanquiverdes, que intentaron asentarse en el partido tras un inicio adverso.

En la segunda mitad, el Córdoba CF B trató de dar un paso adelante y buscar un gol que les metiera en el encuentro, pero el Chiclana supo controlar el ritmo y mantener su sólida ventaja. Los de Gaspar Gálvez no lograron generar ocasiones suficientes para inquietar al rival, y el marcador no volvió a moverse. Con el 4-1 final, el filial cordobesista encaja una dura derrota que le obliga a pasar página y reaccionar en la próxima jornada.

Ciudad de Lucena - Atlético Onubense (2-0)

El Ciudad de Lucena logró un valioso triunfo ante el Atlético Onubense (2-0) en un encuentro que se mantuvo cerrado hasta los minutos finales. Durante la primera mitad, los de Antonio Jesús Cobos llevaron la iniciativa y protagonizaron las llegadas más peligrosas. Manolo Ortiz avisó en el 29 con un remate de cabeza que se marchó fuera por poco tras un buen centro de Ale Benítez, y apenas dos minutos después, Marcos Aceituno estuvo a punto de inaugurar el marcador, aunque no llegó por centímetros a un envío preciso de Diego Canty. Pese a las ocasiones, el descanso llegó con el 0-0.

En el segundo acto, el guion apenas varió: dominio territorial del Ciudad de Lucena y resistencia del filial onubense, que trataba de cerrar espacios. Cuando el choque parecía encaminado al empate, los celestes encontraron el premio. En el minuto 87, Manolo Ortiz, muy activo durante todo el partido, firmó el 1-0 para desatar la alegría local. Ya en el tiempo añadido, Alberto García anotó el definitivo 2-0 en el 95, sentenciando el encuentro.