Javi Garrido llega hasta las semifinales en el Premier Pádel de Dubái

El jugador cordobés Javi Garrido llegó hasta las semifinales en el Dubái Premier Pádel P1, la antepenúltima prueba del año del circuito profesional Premier Pádel. El mejor jugador de la provincia de este deporte alcanzó la penúltima ronda formando pareja con el brasileño Lucas Campagnolo.

La dupla-Garrido-Campagnolo, la 13ª cabeza de serie del cuadro, ha sido la pareja sorpresa del torneo al eliminar en los octavos de final a la cuarta favorita, Nieto-Yanguas, por 3-6, 6-4 y 6-4, y en la siguiente ronda a la octava, González-Guerrero, por 6-4, 6-7 y 6-4. Garrido y Campagnolo acabaron cayendo en semifinales ante la pareja primera favorita, Coello y Tapia, por un ajustado 4-6 y 6-7.

El próximo reto

Javi Garrido ha logrado en Dubái llegar por primera vez este año a las semifinales de un torneo de este nivel. Ahora preparará el torneo que tendrá lugar en México en los últimos días de este mes.