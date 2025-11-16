Empate con regusto amargo para el Salerm Puente Genil ante el Extremadura

El Salerm Puente Genil firmó un empate que dejó sensaciones divididas en el Manuel Polinario. El 1-1 frente al Extremadura llegó tras un encuentro muy disputado, en el que los rojinegros se adelantaron poco antes del descanso y resistieron durante gran parte del segundo tiempo, pero acabaron cediendo la igualada en el tramo final. Los visitantes, que apretaron con insistencia en los últimos minutos, incluso rozaron la remontada, mientras que los de Álvaro Cejudo se quedaron con la sensación de haber tenido el partido encarrilado.

Dominio rojillo

En un ambiente entregado, el Salerm Puente Genil arrancó decidido a imponer su ritmo, con una presión alta y un juego vertical que buscaba encerrar al Extremadura en campo propio. A los siete minutos, llegó el primer aviso serio: Marcos Pérez conectó un remate, aunque el balón se marchó por muy poco. La respuesta visitante no tardó, y en el 13 Benito del Valle tuvo que intervenir para desbaratar una ocasión clara que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro. Era el primer aviso de que el choque no concedería tregua.

Los pontaneses, empujados por la necesidad de reencontrarse con su mejor versión, fue encontrando caminos hacia el área rival. Sin embargo, le costaba transformar la insistencia en ocasiones limpias. La igualdad marcaba el ritmo del partido, aunque los pontaneses mostraban algo más de claridad en campo contrario.

Cuando el primer acto parecía encaminado al 0-0, llegó el golpe que desatascó la tarde. En el minuto 42, Polaco colgó un centro desde la banda derecha y, en su intento de despejar, un defensa visitante peinó el balón hacia su propia portería. Esto fue reflejo de la insistencia local y, sobre todo, el tanto que el Salerm necesitaba para romper una dinámica complicada.

Los jugadores del Salerm celebran el gol marcado al Extremadura. / Tino Navas

Mantener el pulso

La segunda parte comenzó como terminó la primera: con el conjunto pontanés rozando el gol. En el minuto 47, Tomy Montenegro tuvo una ocasión clara que rozó el 2-0, pero el balón se negó a entrar en un área que parecía embrujada. Eran los mejores minutos de los rojillos, que jugaba con confianza y ritmo.

Sin embargo, el encuentro volvió a abrirse. El Extremadura adelantó líneas y obligó de nuevo a Benito del Valle a erigirse en salvador. En el 60, el meta rojillo realizó una intervención crucial que sostuvo la ventaja mínima y que poco despues volvía a aparecer.

Empate visitante y tramo final de sufrimiento

El desgaste del Salerm empezó a notarse y el Extremadura, con paciencia, fue dando pasos hacia adelante. En el 82, encontró el premio. Zarfino aprovechó una jugada bien hilvanada por banda para batir a Benito con un remate ajustado. Un jarro de agua fría para un Salerm que acariciaba los tres puntos.

Con el 1-1, los visitantes se crecieron y los últimos minutos fueron un ejercicio de resistencia para los pontaneses. Frodo y Maikel tuvieron ocasiones claras para culminar la remontada, pero el acierto final les fue esquivo. El Polinario sufrió, y mucho, en ese arreón final.

El encuentro terminó con reparto de puntos. Un 1-1 que deja sensaciones mixtas: por momentos, el Salerm fue superior y estuvo cerca de cerrar el partido; en otros, fue el Extremadura el que rozó el triunfo. La balanza no se inclinó para ninguno, pero los rojillos vuelven a sumar y muestran brotes de recuperación en su juego. Un duelo intenso, de alternativas y con una afición que volvió a empujar hasta el final.