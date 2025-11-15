La semifinal de la Copa de Europa de Freestyle llena de pasión Vista Alegre

El Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre acogió la semifinal de la Copa de Europa de Freestyle, una prueba de motociclismo que es todo espectáculo. Miles de espectadores disfrutaron con las acrobacias de los magos de las motos. Los mejores pilotos de la especialidad lucharon por la victoria durante una tarde intensa. El público cordobés aplaudió los mejores giros ejecutados a lo largo de la velada. El Freestyle seguirá en las próximas semanas con su gira por toda España.