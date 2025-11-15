A sellar el billete para el Mundial en Tiblisi

España aterriza en Tiblisi, por tercera vez en las tres últimas fases clasificatorias, con el propósito de sellar su clasificación para el Mundial del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México. Lo hará matemáticamente si gana a Georgia y Turquía no consigue hacerlo ante Bulgaria. En caso de que los dos lo hagan, los españoles se medirán en Sevilla el martes a los otomanos con tres puntos de ventaja y un average de +12 sobre los de Arda Guler. Por lo que una victoria en el Boris de Paichadze este sábado le asegura virtualmente su clasificación. Otra cosa será si tropieza, aunque no parece que vaya a ocurrir después de que los de Luis de la Fuente hayan ganado los cuatro partidos que han jugado sin encajar un solo gol.

Polémica por Lamine

La selección llega sin Nico Williams, aquejado de una pubalgia, ni de un Lamine alrededor del que se ha armado una polémica notable en esta convocatoria. El azulgrana, que había jugado los dos partidos anteriores del Barcelona sin problemas y a un gran nivel, fue tratado en Barcelona el lunes por la mañana con "un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis" del que no se informó a los servicios médicos de la selección. Así que cuando el futbolista llegó a las Rozas descubrieron que no estaba en condiciones de jugar debido al agresivo tratamiento que le practicaron en su club.

Esto provocó un comunicado federativo muy contundente en el que los servicios médicos de la RFEF expresaban "su sorpresa y malestar" al no haber sido informados previamente del tratamiento. Y todo ello provocó que Lamine fuera desconvocado y regresase a Barcelona, tras lo que De la Fuente habló sobre el tema: "Lamine está triste. Se ha ido muy triste, tenía ilusión de jugar estos partidos. Hablé con él, estuvimos reunidos toda la tarde y también por la noche. Quería quedarse, está entregadísimo a la causa de la selección. Tenemos una comunicación constante con los jugadores, especialmente cuando están lesionados. Traté de darle tranquilidad, él estaba preocupado, es muy joven. Es un jugador implicado con la Selección y muy querido".

Y posteriormente mandó un mensaje al Barça: "Por lo menos se tenía que haber comunicado lo que tenían idea de hacerle. Luego ya están en la libertad de hacerle a su jugador lo que crean oportuno- ¿Por qué no lo comunican? Pregúntale a ellos. Es una cosa que es, cuanto menos, sorprendente. Volvería a hacer lo mismo con Lamine, estaba bien para jugar esos partidos. Lo que hacemos es valorar en qué estado está, la comunicación que nos da ese futbolista... y tomamos las decisiones".

Columna vertebral txuri-urdin

Sin Nico y Lamine, las bandas estarán ocupadas por Ferran y Yeremi, a los que acompañará Dani Olmo, previsiblemente, con un Oyarzabal en estado de gracia en punta. La tripleta 'txuri-urdin', la que forman el propio Oyarzabal, Merino y Zubimendi, conforman la columna vertebral de la selección y han jugado los cuatro partidos de clasificación. Merino suma seis goles, por tres de Oyarzabal. Por lo demás, Llorente podría entrar en la derecha, mientras Huijsen hará pareja con Laporte por delante de Unai Simón y Cucurella cerrará la derecha.

Georgia necesita ganar los dos partidos que le quedan para enjugar los seis puntos y seis goles de diferencia en contra en el average respecto a Turquía, si quiere entrar en la repesca. Por eso tanto Kvaratskhelia como Mamardashvili aparecerán en el once local en Tiblisi, kilómetro cero de esta España del 'piedra, papel o tijera' que nació aquí en septiembre de 2023. Ahora los de De la Fuente quieren cuadrar el círculo sellando su clasificación para un Mundial al que acuden como serios candidatos al título.