El Rahi Sepisur Adesal cae en Oviedo tras una aciaga segunda parte

El Rahi Sepisur Adesal Córdoba no pudo dar la sorpresa en la cancha del Lobas Global Atac Oviedo, un conjunto frente al que cayó por 24-20. Este revés le alejó de la zona noble de la tabla en la División de Honor Oro de balonmano femenino.

El conjunto que entrena Rafa Moreno fue de más a menos a lo largo del encuentro. Las cordobesas entraron concentradas en el partido, con ganas de distanciarse pronto en el marcador. Por 6-10 ganaban en el minuto 18. Fátima Acuña era la jugadora más destacada en las labores ofensivas. La falta de rotaciones lo pagó un Adesal que al descanso vio reducida a un gol su renta favorable (10-11).

Una segunda parte para olvidar

Todo cambió en la segunda mitad. Las fuensantinas tardaron en entrar en el partido. Cuando lo hicieron, su rival se había puesto por delante en el marcador (13-12, minuto 33) e iba lanzado hacia la victoria. Las pérdidas de balón condenaron a un equipo que en el minuto 53 perdía por cinco goles (20-15). Las cordobesas ya no pudieron remontar un partido que acabaron perdiendo con claridad en el pabellón ovetense. Por el Adesal jugaron Amanda Valero, Inmaculada García-Navas, Irene García, Camila Bonazzola (1), Zoe Turnes (2), Carla Montero (3), Lucía Vacas (4), Nicole Blatche (3), Fátima Acuña (6), Ángela Ruiz (1) y María Jesús Miranda.

Ahora habrá una semana de descanso en la Liga. Las cordobesas regresarán a la competición el próximo día 30 recibiendo al Uneatlántico Pereda.