CONTRA GEORGIA
La plaga en España continúa: Huijsen, nueva baja de última hora
La previa del Georgia-España: A sellar el billete para el Mundial en Tiblisi
Dean Huijsen es uno de los tres descartes que tenía que hacer Luis de la Fuente para el Georgia-España de esta tarde, en el que la selección puede sellar su clasificación para el Mundial. El central del Real Madrid sufrió molestias musculares en el último entrenamiento en Tiflis y podría abandonar la concentración en las próximas horas, cuando el combinado nacional regrese a Madrid tras el encuentro.
Jorge de Frutos y Samu Agheghowa son los otros dos descartes del seleccionador. Dos nombres que no habían llamado la atención, a diferencia del defensor madridista, que venía siendo titular desde su estreno en la selección, el pasado mes de marzo. Sin él, Vivian, Cubarsí y Laporte se jugarán los dos puestos de titular en el centro de la zaga.
Carvajal, Pedri, Lamine...
Ocurre así porque el otro central con la etiqueta de titular, Robin Le Normand, también está lesionado y ni siquiera acudió a la concentración. Sufre la selección una plaga de bajas que afecta a otros cinco jugadores que, en condiciones normales, estarían en el once ideal: Dani Carvajal, Rodri Hernández, Pedri González, Lamine Yamal y Nico Williams.
Sin ellos, España tratará de cerrar su clasificación para el Mundial. Si gana Georgia y Turquía no lo hace contra Bulgaria, el objetivo estará logrado. Si los turcos también ganaran, el pase virtual estaría garantizado, dado que la selección defiende un importante colchón de goles en el desempate, 12 ahora mismo, que Turquía debería remontar en el duelo directo de la última jornada.
Suscríbete para seguir leyendo
- El azote de Claudia continúa en Córdoba con dos avisos de la Aemet: estas son las horas en las que caerá más agua
- El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
- Las fuertes lluvias en Córdoba obligan a cortar al tráfico carreteras y piden que se extreme la precaución
- Otra parcelación que hace historia: Campiñuela Norte ya está lista para tener servicios básicos
- El vuelco de un camión causa retenciones en la A-4 a la altura de La Carlota
- Proxi inaugura en Cruz Conde su supermercado número 20 en Córdoba
- La suerte hace doble parada en Córdoba: El Carpio y Pozoblanco reparten el segundo premio de la Lotería Nacional
- El barrio del Santuario se suma a las zonas privadas de uso público que cierra un primer acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba