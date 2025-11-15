La jornada en Tercera | El CD Pozoblanco, Córdoba CF B y Ciudad de Lucena buscan mantener el pulso en la zona alta

Nuevo fin de semana de competición para representantes cordobeses en el Grupo 10 de Tercera Federación. El CD Pozoblanco buscará reencontrarse con la victoria en una complicada visita al Cádiz B (domingo, 12.00 horas), uno de los equipos más en forma del campeonato. El Córdoba CF B intentará mantener su buena dinámica en el campo del Chiclana (domingo, 12.00 horas) y seguir afianzado en la parte alta de la clasificación, mientras que el Ciudad de Lucena defenderá su fortaleza como local ante un Atlético Onubense (domingo, 17.30 horas) que llega dispuesto a dar la sorpresa.

Chiclana - Córdoba CF B (domingo, 12.00 horas)

El Córdoba CF B visita este fin de semana al Chiclana con la intención de dar continuidad a su buena racha y seguir afianzado en la zona alta de la clasificación. El filial blanquiverde atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada, encadenando cinco jornadas sin perder y mostrando una línea ascendente tanto en juego como en resultados. En sus últimos encuentros, los de Gaspar Gálvez han firmado un empate ante el Conil (1-1) y dos triunfos convincentes frente al Atlético Central (2-5) y el Utrera (2-0), una secuencia que los ha colocado cuartos con 18 puntos.

Por su parte, el Chiclana llega reforzado en lo anímico tras reencontrarse con la victoria en la última jornada ante el Tomares (2-0). El conjunto gaditano, que antes había caído frente al Conil (2-0) y el Atlético Central (0-2), tratará de confirmar su recuperación ante un rival exigente. Los de Alfonso Cortijo ocupan la undécima posición con 14 puntos.

Cádiz B - CD Pozoblanco (domingo, 12.00 horas)

El CD Pozoblanco afronta una salida exigente para medirse al Cádiz B con la intención de reencontrarse con su mejor versión y volver a mirar hacia los puestos de privilegio. El conjunto de Alberto Fernández atraviesa un tramo irregular de competición, en el que solo ha podido sumar una victoria en las tres últimas jornadas. Tras imponerse al Sevilla C (3-2), los blanquillos cayeron con claridad frente al Bollullos (3-0) y firmaron un empate sin goles en el derbi ante el Ciudad de Lucena, resultados que les han hecho perder algo de terreno en la parte alta.

Enfrente estará un Cádiz B que llega en un gran momento y con la moral por las nubes. El filial amarillo es actualmente segundo en la clasificación con 22 puntos y atraviesa su mejor dinámica de la temporada, después de encadenar tres victorias consecutivas frente al San Roque de Lepe (0-2), el Castilleja (7-1) y el Coria (0-2). Por ello, los gaditanos tratarán de prolongar su racha y consolidarse en la zona alta ante un rival siempre competitivo.

Ciudad de Lucena - Atlético Onubense (domingo, 17.30 horas)

El Ciudad de Lucena regresa al Estadio Ciudad de Lucena, un escenario donde todavía no conoce la derrota esta temporada y en el que quiere seguir mostrando su fortaleza. El conjunto dirigido por Antonio Jesús Cobos continúa instalado en la parte alta de la clasificación y afronta el duelo con la intención de dar un paso más en su sólida trayectoria. En sus tres últimos compromisos, los celestes han firmado dos empates ante el CD Pozoblanco (0-0) y el San Roque de Lepe (1-1), además de una victoria a domicilio frente al Castilleja (0-2). Con esa regularidad, el equipo lucentino se mantiene en los puestos de privilegio y buscará un nuevo triunfo para reforzar su candidatura a pelear por los objetivos más ambiciosos.

El Atlético Onubense, por su parte, llega a la cita con un rendimiento más irregular, alternando buenos resultados con tropiezos en las últimas jornadas. El filial del Recreativo perdió en su último encuentro frente al líder Bollullos (1-3), aunque antes había logrado una victoria ante el Sevilla C (0-2) y un empate sin goles frente al Linense. Los onubenses tratarán de recuperar consistencia y sorprender en un campo complicado.