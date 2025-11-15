El Coto Córdoba ofrece un festival de juego en Morón

El Coto Córdoba de Baloncesto sigue imparable en su trayectoria en la Segunda FEB de baloncesto. El conjunto que entrena Gonzalo Rodríguez venció por 75-95 en la cancha del Starlabs Morón para seguir como líder invicto del Grupo Oeste. Los cordobeses, que habían perdido dos veces en la Copa de España en el Alameda, ganaron en su tercera visita a este pabellón, ahora en la competición liguera.

Los locales salieron a por todas en el primer cuarto, con ganas de lograr un colchón de puntos que le sirviera para jugar con cierta tranquilidad en el resto de la primera parte. Por 10-5 vencía el Morón en el minuto 4. Los cordobeses tenían que reaccionar y lo hicieron. El Coto se metió en el partido subiendo el listón defensivo, lo que le permitió robar balones y disponer de transiciones rápidas en ataque. Los triples también le entraron a un equipo que incluso rotando le dio la vuelta al choque con un parcial de 7-19 (17-24, minuto 9). El base cordobés Alejandro Orozco era en esos momentos el encargado de dirigir el juego ante los problemas físicos del jienense Pablo Sánchez. Por 24-27 ganaban los cordobeses a la conclusión del primer cuarto. A los cordobeses se les veía muy metidos en el partido.

El bloque moronense sorprendió al blanquiverde con un parcial de 5-0 en el arranque del segundo cuarto, lo que le dio de nuevo la iniciativa en el electrónico (29-27, minuto 11). Ja’ Monta Black asumió entonces la responsabilidad para cambiar la dinámica del encuentro con canastas desde todas las posiciones. Por 37-46 vencía el Coto en el minuto 17 con un parcial de 8-19 en seis minutos. La renta cordobesa creció hasta los doce puntos a un minuto del descanso (40-52). Los de Gonzalo Rodríguez daban espectáculo en Morón. A los vestuarios se marcharon los cordobeses con una renta de once puntos (46-57). Toda una cascada de puntos se estaba viendo en el Alameda.

Kevin Schutte busca un pase. / A.J. González

Los cordobeses encarrilan el choque

El Coto inició el tercer cuarto dispuesto a romper cuanto antes el choque. Por 15 puntos dominaba en el minuto 24 (46-61). El rodillo cordobés se estaba imponiendo a un Morón que lo intentaba todo sin suerte. Los puntos del ala-pívot Alejandro Rodríguez mantuvieron a los de Gonzalo Rodríguez con una renta cómoda a su favor. Una excelente canasta de Fernando Bello en el poste bajo le dio a su equipo la máxima diferencia del partido (58-75, minuto 29). El equipo cordobés estaba imparable en un partido el que se le veía más motivado de lo habitual, consciente de la importancia de la victoria. Los cambios apenas los notaba un equipo que iba directo hacia la victoria. Por 60-76 dominaba el Coto Córdoba a la finalización del tercer cuarto.

El festival cordobés continuó en el comienzo del cuarto de la verdad. El Coto controlaba el partido con una facilidad pasmosa en una de las canchas más complicadas de la categoría. El cordobés Gonzalo Orozco dirigía y aportaba puntos como un veterano, como un verdadero líder sobre la cancha.

Schutte pone la guinda a la victoria

El pívot Kevin Schutte también apareció para anotar en un aclarado en el centro de la zona, el lugar en el que más sabe marcar las diferencias. El partido ya estaba sentenciado en el minuto 34, pues el marcador de 67-85 se antojaba irremontable para la escuadra hispalense.

El equipo cordobés se acabó llevando una victoria más cómoda de lo previsto inicialmente. En la cancha del Morón demostró que es a día de hoy el equipo a batir en el Grupo Oeste, además de uno de los claros aspirantes al ascenso de categoría.