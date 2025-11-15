Coto Córdoba de Baloncesto: resultados y clasificación de la Segunda FEB de baloncesto

El Coto Córdoba de Baloncesto (CCB) disputa la Segunda FEB de baloncesto de la temporada 25-26, competición en la que debuta. El conjunto blanquiverde, entrenado por el gallego Gonzalo Rodríguez, aborda un curso en el que el objetivo es luchar por el ascenso a la Primera FEB. El Coto Córdoba ya ha sumado siete victorias en otras tantas jornadas, lo que le he permitido situarse en la primera plaza de la tabla clasificatoria. En esta ocasión ha derrotado al Starlabs Morón por 75-95.

Todo lo que ocurra en cada jornada de la Segunda FEB lo puedes seguir en Diario Córdoba, con información de la actualidad del Coto Córdoba de Baloncesto. Aquí puedes comprobar los resultados de cada jornada, de cada partido del CCB y del resto de los rivales con los que compite. Y aquí la clasificación actualizada de cada jornada.

El sistema de competición: ascensos y descensos

Un total de 28 conjuntos conforman la Segunda FEB del baloncesto español, divididos en dos grupos de 14 (Este y Oeste). El Coto Córdoba se encuentra ubicado en el Grupo Oeste. La competición lanzó su primer balón al aire el 4 de octubre, para iniciar así 8 meses de partidos que concluirán el 30 de mayo.

La fase regular dio comienzo el 4 de octubre y terminará el 18 de abril. Las eliminatorias de ascenso se jugarán del 26 de abril al 31 de mayo. La competición contará con dos parones con motivo de la disputa de las Ventanas FIBA, del 18 al 26 de noviembre y del 17 al 25 de febrero.

A la conclusión de la fase regular, los ocho primeros de cada grupo jugarán por el ascenso. Los campeones de cada grupo jugarán una eliminatoria a ida y vuelta los días 26 de abril y el 3 de mayo, con el premio del ascenso para el ganador.

El equipo perdedor de la eliminatoria de campeones y los demás conjuntos de los dos grupos situados entre los puestos segundo y octavo jugarán por dos plazas más de ascenso, con eliminatorias de octavos de final (26 de abril y 3 de mayo), cuartos (10 y 17 de mayo) y semifinales (24 y 31 de mayo). Los ganadores de las semifinales también subirán a la Primera FEB.

Por abajo, los dos últimos de cada grupo (puestos 13 y 14) descenderán a la Tercera FEB. Los clasificados en los lugares 11 y 12 de cada grupo jugarán una eliminatoria a ida y vuelta con la condena del descenso para los perdedores, por lo que habrá un total de seis descensos. La promoción por la permanencia se jugará los días 26 de abril y 3 de mayo, cruzándose los equipos de cada grupo (13º Este-14º Oeste y 14º Este-13º Oeste).

Los conjuntos que terminen en los lugares 9 y 10 de cada grupo lograrán la permanencia a la conclusión de la liga regular y ahí acabarán la temporada.