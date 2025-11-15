El Córdoba Futsal quiere exprimir su racha positiva

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad quiere exprimir su momento más dulce de la temporada en la Primera División de fútbol sala. El conjunto cordobés, que acumula tres victorias y un empate en los últimos cuatro partidos, visitará este domingo al O Parrulo. El encuentro de la décima jornada arrancará a las 13.00 horas en El Ferrol (A Coruña).Los jugadores que entrena Emanuel Santoro viajarán a Galicia con la intención de sumar tres puntos que le permitan mantenerse en la parte alta de la tabla.

Casi sin querer, en su lucha de cada temporada por lograr la permanencia, se ha metido en la pugna por un puesto en la Copa de España. Los ocho mejores a la conclusión de la primera vuelta lo conseguirán y los de Santoro están en la pomada. Situados en la sexta plaza con 14 puntos, cuentan con un margen de un punto sobre el noveno, precisamente su rival de este domingo. Por tanto, el partido tendrá un valor doble para los dos equipos. Más alicientes para un partido que ya de por sí se presentaba atractivo. Los duelos entre cordobeses y ferrolanos se han caracterizado siempre por su igualdad. El duelo del domingo, todo apunta a que contará con un guion similar, sobre todo teniendo en cuenta la configuración de ambas plantillas.

El bloque cordobés ha trabajado esta semana con la idea de mantener el mismo plan de partido que le funcionó en sus salidas a Valdepeñas (0-1) y Manzanares (2-4). En estos dos partidos solo encajó tantos con el rival utilizando el portero-jugador. De mantener la misma solidez defensiva, tendrá muy cerca la victoria, pues en los últimos encuentros ha destacado por aprovechar la mayoría de las ocasiones de que dispone.

Un maratón de partidos

El partido será también el primero de los tres que afrontará en nueve días, pues el próximo miércoles visitará a El Ejido en la Copa del Rey y el 23 de noviembre recibirá al Jaén Paraíso Interior en la Liga. Los resultados de estos tres partidos marcarán el futuro inmediato de uno de los equipos revelación en la presente edición de la Primera División de fútbol sala.

Los cordobeses visitarán a un equipo que ante su afición ha cedido ya un empate y una derrota. Las victorias las ha conseguido ante el colista, el Alzira (8-3), y el poderoso Palma (4-2). Mientras ha empatado frente al Osasuna Magna (2-2) y perdido contra ElPozo Murcia de los cordobeses Josan González, César y Bebe (3-4).

Emanuel Santoro, durante un encuentro. / A.J. González

Las sensaciones de Santoro

Santoro asegura que su equipo "tiene por delante el bonito y difícil desafío de mantener en el tiempo las buenas sensaciones de los últimos cuatro partidos".

El entrenador argentino cree que el punto ante el Barça podrá ser bueno "si podemos revalidarlo en el encuentro contra O Parrulo. Hablamos de un recién ascendido que se ha adaptado muy bien a la categoría y que ha logrado resultados de mucho valor, ganándole a Palma en su pista, lo que nos obligará a estar muy concentrados y pendientes del juego hasta el último detalle".

El entrenador del Córdoba Futsal define al O Parrulo como un equipo "muy trabajado, vertical en sus transiciones, con mucha presencia en el uno contra uno y el juego con el pívot. También suma al portero al juego de ataque, con lo cual es un modelo de juego que nos llevará a exigirnos al máximo en el juego defensivo". Santoro recalca que ve a su equipo "con muchas ganas y energía para seguir creciendo".