Choque de necesidades: El Salerm Puente Genil busca reencontrarse con la victoria ante el líder

El Salerm Puente Genil encara un nuevo examen en la Segunda RFEF con la necesidad de volver a sumar y recuperar confianza. Después de varias semanas irregulares, los rojinegros quieren reencontrarse con su mejor versión este domingo (17.00 horas) en el Manuel Polinario, donde recibirán al CD Extremadura, actual líder del grupo. Un partido de altura que, además, ha sido declarado medio día del club, motivo por el que los abonados deberán abonar cinco euros en taquilla el mismo día del encuentro.

Reaccionar ante su gente

La cita llega en un momento clave para los de Álvaro Cejudo, que necesitan dar un golpe de efecto ante su afición y demostrar que siguen siendo un equipo competitivo. Tras su última victoria ante el Águilas FC (1-0), el Salerm no ha logrado mantener la buena dinámica y acumula dos derrotas consecutivas: la sufrida en Lebrija frente al Antoniano (4-0) y la encajada ante el Lorca Deportiva (1-0) en el encuentro aplazado de la octava jornada.

Los pontaneses saben que el duelo de este domingo puede ser un punto de inflexión. Con 13 puntos en su casillero, el conjunto cordobés se ha visto desplazado a los puestos de play out de descenso, aunque con un margen todavía corto que les permite depender de sí mismos. El Manuel Polinario, hasta ahora, ha sido el escenario donde el equipo se ha mostrado más sólido y fiable: no ha perdido ningún partido en casa en lo que va de temporada.

La falta de acierto ofensivo y algunos errores puntuales en defensa han lastrado los últimos resultados, pero el objetivo sigue estando claro, que es volver a la senda de la victoria y reforzar la confianza en esta fase del campeonato.

Un rival de máximo nivel

El reto no será sencillo. Llega el CD Extremadura, líder del Grupo 4 con 21 puntos, que está demostrando por qué es uno de los grandes candidatos al ascenso. Los de Francisco Javier Diosdado 'Cisqui' llegan en un excelente estado de forma, tras encadenar dos triunfos consecutivos -ante el CD Estepona (3-2) y el Xerez DFC (3-2)- y un empate sin goles frente al Melilla.

Entre sus jugadores más destacados sobresale el excordobesista Juanmi Callejón, uno de los futbolistas más determinantes de la categoría. El atacante ha anotado cuatro tantos en lo que va de curso, situándose como quinto máximo goleador del campeonato en el Grupo 4 de Segunda Federación.

Un duelo con sabor a oportunidad

Pese al contexto, el bloque de Puente Genil ha demostrado que puede competir de tú a tú frente a rivales potentes -ya lo hizo ante el Recreativo de Huelva o el Cartagena en Copa del Rey-. Además, el factor campo puede ser determinante. En el Polinario, el equipo se siente arropado y con ese punto extra de energía que da jugar ante su gente. Y con ello buscará enderezar el rumbo.