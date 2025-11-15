El Cajasol Ángel Ximénez derrota con justicia a un combativo Sanicentro Guadalajara

El Cajasol Ángel Ximénez sigue en racha en la Liga Asobal de balonmano. El conjunto pontanés derrotó con claridad al colista, el Sanicentro Guadalajara, por 33-29 en el Alcalde Miguel Salas, un triunfo que le permitirá asentarse entre los seis primeros de la tabla. Los jugadores que entrena Paco Bustos encarrilaron el choque en el tramo final de la primera parte y lo sentenciaron en los primeros minutos de la segunda. Aunque el Guadalajara se acercó en los minutos finales, nunca llegó a poner en peligro la victoria local.

El partido comenzó con muchas imprecisiones en ataque del equipo pontanés. Varias pérdidas de balón y tres exclusiones prácticamente consecutivas hicieron que el marcador se mantuviera igualado hasta llegarse al ecuador de la primera mitad. Destacaron entonces Domingo Luis, Mario Dorado y Dani Serrano en la faceta goleadora. Las paradas de Álvaro de Hita permitieron al equipo pontanés situarse por delante con tres goles de ventaja (13-10). Cuatro minutos llegaron a estar uno y otro equipo sin marcar, todo ello debido a las intervenciones de las porteros. De esta manera se entró en la recta final del primer tiempo, donde David Estepa, Lucas Aizen y Dani Ramos comandaban a los suyos con sus goles. Por parte visitante destacaban Velasco y Dorado como mejores artilleros. La fase final de la primera mitad sirvió para aumentar la ventaja de los de Paco Bustos, para llegarse al descanso con cinco goles de ventaja para los pontanos (18-13). Los dos equipos empataron a dos fallos en lanzamientos de siete metros en los primeros 30 minutos.

Dani Serrano lucha con la defensa del Sanicentro Guadalajara. / Estefanía Hernández / BM Puente Genil

Los locales encarrilan el encuentro

Ya en la segunda parte, en poco más de un minuto, el conjunto alcarreño acortó diferencias con un parcial de 0-2 (18-15). Fueron unos momentos en los que se hizo grande García, portero del Guadalajara. Sousa y Bernabéu devolvieron la lógica al marcador con sus goles (20-15). Parecía entonces que el Ángel Ximénez tenía encarrilada la victoria. Paco Bernabéu marcó la máxima diferencia del partido con un gol en el minuto 46 (28-19). Juan Carlos Requena, técnico visitante, tuvo que pedir su último tiempo para intentar acortar las diferencias. Para ello dispuso de una defensa más profunda y agresiva. El cambio táctico y la relajación local provocaron que de la máxima diferencia se pasara a un 29-23.

Paco Bustos, a falta de poco más de nueve minutos para el final, pidió su segundo tiempo al ver reducido a cuatro goles el hueco en el marcador (31-27). El Guadalajara se acercó todavía a más a los pontanos, ahora a tres goles (32-29) a dos minutos de la conclusión. La poca fortuna en ataque, unido al 7-6 utilizado por los alcarreños en ataque, provocó que el marcador se apretara en los instantes finales, aunque sin llegar a poner en peligro la victoria local. El Cajasol Ángel Ximénez acabó llevándose una victoria tan lógica como merecida contra el colista.