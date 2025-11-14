Tenis de mesa | Liga de Campeones
El Real Cajasur Priego cae con orgullo
El conjunto priueguense pierde por 0-3 ante un Borussia Düsseldorf que mostró todas sus armas en el Pabellón Rafa López
Es lo que tiene cuando te enfrentas a uno de los mejores equipos del mundo de tenis de mesa. El Real Cajasur Priego TM quiere consolidarse en las competiciones europeas y así lo está demostrando en las últimas temporadas. Esta vez, el conjunto prieguense debutaba en la presente temporada en los octavos de final de la Champions League después de una fase previa para enmarcar. Sin embargo, el reto era complicado, ya que se enfrentaba al Borussia Düsseldorf, uno de los principales aspirantes a la máxima corona europea. Al final perdió por 0-3.
La ilusión mueve montañas. El Real Cajasur Priego TM llegaba a su casa, ante su gente, con la fiel convicción de que podía ganar a uno de los mejores equipos del mundo. La calidad que atesora su plantel le permite soñar con eso y más.
Hampus Soderlund salió a la pista para enfrentarse a Anton Kallberg, el décimo sexto mejor palista del mundo. El jugador local consiguió llevarse el primer set de manera ajustada. Sin embargo, el Borussia Düsseldorf pronto vio que tenía que emplear todas sus armas si quería conseguir la victoria en territorio cordobés. Kallberg le dio la vuelta al partido para poner el primer punto.
El Cajasur Priego busca un punto
Tras esto, Diogo Chen trató de poner oposición a Dang Qiu, el duodécimo mejor palista del mundo, pero, en cambio, el visitante doblegó al local de manera contundente. Con el 0-2 en el marcador ya era muy complicado. Ahora tocaba sumar algún punto para tratar de que la eliminatoria quedase abierta para la vuelta. Es por ello que Carlos Machado salió a la pista con la energía y la garra necesarias para vencer al 24º del mundo. Jha Kanak no quiso problemas y cerró la victoria para un Borussia Düsseldorf que tuvo que emplearse a fondo para vencer a un buen Real Cajasur Priego TM.
