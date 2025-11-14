La portera Cris García entra en la lista definitiva del Mundial de fútbol sala

La portera cordobesa Cris García disputará finalmente el primer Mundial de fútbol sala femenino de la historia. La guardameta del Roldán ha entrado en la lista definitiva de 14 jugadoras para afrontar el evento que tendrá lugar del 21 de noviembre al 7 de diciembre en Tailandia.

La portera Ariadna Pérez-Castilla Fernández, Ari, y la ala Laura Sánchez Arcediano, ambas del club Arriva AD Alcorcón, han sido las dos jugadoras que se han quedado fuera de la relación de 14 jugadoras facilitada por la seleccionadora, Claudia Pons.

Tanto Ari como Laura viajarán este sábado a Manila con el equipo nacional, toda vez que se puede realizar un cambio por lesión hasta 24 horas antes del primer partido, según anunció en un comunicado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Cris García, primera por la derecha de pie, con el resto de jugadoras de la selección española. / RFEF

Los posibles cambios

Además, en el caso de las porteras, se podrá hacer un cambio por lesión durante cualquier momento del campeonato, por lo que Ari y Laura Sánchez, de este modo, seguirán trabajando en la dinámica del equipo.

La selección española, tres veces campeona de Europa consecutiva, está encuadrada en el grupo B junto con Tailandia, Colombia y Canadá. El debut llegará el día 22 contra las asiáticas a las 13:30 horas de España. Después, el 25, jugará frente a Colombia (14:30 horas) y cerrará el grupo ante Canadá, el día 28 a la misma hora.

El combinado que entrena Claudia Pons empezó su concentración en los primeros días de este mes. En estas jornadas ha disputado tres partidos amistosos con goleadas a Filipinas (7-1) en Las Rozas y a Marruecos por partida doble (8-1 y 6-1) en Toledo.