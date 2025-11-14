Boxeo
Noelia Gutiérrez gana el título en el Campeonato de España por clubes
La boxeadora cordobesa derrota a la jienense Carmen González por decisión unánime en la final de -51 kilos de La Nucía
La boxeadora Noelia Gutiérrez ya tiene otro título nacional en su palmarés. La cordobesa venció por decisión unánime en la final de -51 kilos del Campeonato de España por clubes, un evento que concluyó este viernes en La Nucía. La joven promesa del boxeo nacional derrotó a la jienense Carmen González en el combate por la corona.
Gutiérrez ya había ganado este año en el Campeonato de España individual y en la Copa Iberdrola, por lo que se ha impuesto en los tres campeonatos nacionales absolutos del 2025. Tras la conquista de este título ya tiene nueve a lo largo de su trayectoria deportiva.
La cordobesa se mostró muy superior a su adversaria durante los tres asaltos del combate. Haciendo gala de su inteligencia habitual sobre el ring, en todo momento dominó a González, componente como ella de la selección española absoluta.
El próximo reto
Noelia Gutiérrez afrontará ahora el Europeo sub 22, un evento que tendrá lugar del 21 al 30 de noviembre en Hungría. En el país magiar intentará ponerle el mejor broche al año en el que se ha consolidado entre la élite nacional absoluta de su deporte. Solo le ha faltado participar en el Mundial de Liverpool, una cita en la que no pudo boxear por un error en la inscripción realizada por la Federación Española.
