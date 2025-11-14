Galardones
Lamine Yamal y Mariona Caldentey, candidatos a los premios Puskas y Marta por el mejor gol
El tanto del astro azulgrana tuvo lugar contra el Espanyol el pasado 15 de mayo, mientras que el gol de la jugadora del Arsenal llegó ante el Lyón en la vuelta de la semifinal de la Champions
Redacción
El jugador del Barcelona Lamine Yamaly la del Arsenal Mariona Caldentey figuran entre los nominados a los premios de la FIFA Puskas y Marta, respectivamente, que reconocen el mejor gol marcado tanto en el fútbol masculino como en el femenino.
El tanto de Lamine Yamal fue el primero del Barça a los 52 minutos del encuentro frente al Espanyol (0-2) disputado el pasado 15 de mayo, en el que el equipo azulgrana conquistó el título de Liga tras un segundo gol de Fermín (m.95).
El de la internacional mallorquina Mariona Caldentey fue el segundo del Arsenal (m.45+1) en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones femenina (1-4), jugado el 27 de abril en el campo del Olympique de Lyon francés.
La propia futbolista brasileña Marta se encuentra también entre las nominadas por el tanto para Orlando Pride contra Kansas City Current, el último 22 de marzo en la liga femenina estadounidense.
Los dos premios rinden homenaje a los mejores goles marcados en el fútbol femenino y masculino entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025 (ambas fechas incluidas) y los ganadores serán elegidos tanto por los aficionados como por un grupo de expertos.
Aficionados y FIFA Legends
La FIFA recordó que los votos de los aficionados como los de un panel formado por FIFA Legends tendrán el mismo peso en la decisión.
La votación está abierta desde este jueves y finalizará el próximo 3 de diciembre y se realiza mediante una aplicación específica en la página FIFA.com/The-Best-FIFA-Football-Awards-2025.
== Nominados al Premio Puskas de la FIFA
Alerrandro | Vitória-Cruzeiro 19 de agosto de 2024
Alessandro Deiola | Cagliari-Venezia | 18 de mayo de 2025
Pedro de la Vega | Cruz Azul-Seattle Sounders | 31 de julio de 2025
Santiago Montiel | Independiente-Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025
Amr Nasser | Al Ahly-Pharco | 17 de abril de 2025
Carlos Orrantía | Querétaro-Atlas | 16 de abril de 2025
Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025
Declan Rice | Arsenal-Real Madrid | 8 de abril de 2025
Rizky Ridho | Persija Jakarta-Arema | 9 de marzo de 2025
Kévin Rodrigues | Kasımpaşa-Rizespor | 9 de febrero de 2025
Lamine Yamal | Espanyol-Barcelona | 15 de mayo de 2025
== Nominadas al Premio Marta de la FIFA
Jordyn Bugg | North Carolina Courage-Seattle Reign | 22 de marzo de 2025
Mariona Caldentey | Olympique de Lyon-Arsenal | 27 de abril de 2025
Ashley Cheatley | Brentford-Ascot United |3 de noviembre de 2024
Kyra Cooney-Cross | Alemania-Australia | 28 de octubre de 2024
Jon Ryong-jong | RPD de Corea-Argentina | 2 de septiembre de 2024
Marta | Orlando Pride-Kansas City Current | 17 de noviembre de 2024
Vivianne Miedema | Gales-Países Bajos |5 de julio de 2025
Kishi Núñez | Argentina-Costa Rica |8 de septiembre de 2024
Lizbeth Ovalle | Tigres-Guadalajara | 3 de marzo de 2025
Ally Sentnor | Estados Unidos-Colombia | 20 de febrero de 2025
Khadija Shaw | Hammarby-Manchester City | 21 de noviembre de 2024.
