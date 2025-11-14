El Coto Córdoba viaja a Morón para ganar en su pista maldita

El Coto Córdoba de Baloncesto afrontará este sábado su encuentro de la séptima jornada de la Segunda FEB de baloncesto. El equipo que entrena Gonzalo Rodríguez visitará el pabellón Alameda para enfrentarse al Starlabs Morón a partir de las 18.30 horas.

El Coto Córdoba llega al choque en una posición de privilegio, instalado en lo más alto de la tabla y con el cartel de invicto, pues no conoce la derrota en la Liga en lo que va de temporada, lo que le está dando un plus de confianza para afrontar cada partido.

Los cordobeses visitarán la única pista en que han perdido partidos en esta temporada. El Coto visitó en dos ocasiones Morón en la Copa de España y en ambas ocasiones salió derrotado. Primero perdió en septiembre por 78-75 en el último choque de la fase de grupos. Posteriormente volvió a caer en octubre, entonces por 91-82 en un duelo de dieciseisavos de final que le costó la eliminación de la competición copera. Ahora viaja a Morón por tercera vez en los últimos 48 días, con la misión de romper su racha negativa en esta pista y de mantenerse invicto en la Liga.

Fernando Bello intenta un lanzamiento en un encuentro del Coto Córdoba de Baloncesto. / A.J. González

Los cordobeses, favoritos en el Alameda

Los cordobeses ejercerán de favoritos en el partido, ya que lideran la tabla del Grupo Oeste con seis victorias en otros tantos partidos. Además, ya ha derrotado a dos de los tres equipos que le siguen en la tabla, el Caja87 y el Biele ISB Iraurgi, ambos con un balance de 5-1, por lo que solo han cedido ante los cordobeses. El cuarto lugar lo ostenta el UEMC Baloncesto Valladolid con un balance de 5-0, un equipo que tiene aplazado un partido contra la Cultural Leonesa.

El Morón, pese a ser un equipo que viene de bajar en la Primera FEB, no ha iniciado bien la Liga, pues ha perdido en tres de sus seis choques, lo que le ha situado en la séptima plaza, a tres victorias de los cordobeses. En el Alameda ya ha caído en dos ocasiones, por 65-86 frente al Iraurgi y por 88-89 ante el Baloncesto Valladolid.

El Coto jugará consciente de que tendrá que corregir los errores que le llevaron a perder dos veces en Morón. Sobre todo deberá no fallar en el último cuarto, pues en los dos visitas a esta pista se vio superado en los momentos claves del cuarto de la verdad. Si mantiene el equilibrio en su juego en las posesiones decisivas, a buen seguro que se llevará la victoria, pues ya ha demostrado que cuenta con una de las plantillas más en forma del Grupo Oeste de la Segunda FEB. El base jienense Pablo Sánchez será duda por estar convaleciente de una torcedura de tobillo que ha sufrido esta semana en un entrenamiento.

Gonzalo Rodríguez: "Juega de una manera diferente en cada partido"

Gonzalo Rodríguez ha destacado del Morón que es un equipo "de mucha veteranía, con mucho conocimiento del baloncesto y que juega de una manera diferente en cada partido". El técnico gallego le ha pedido a sus jugadores "energía, defensa, rebote y acierto en la toma de decisiones", concluyó.