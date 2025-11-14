Córdoba se tiñe de rojiblanco: más de 400 peñistas del Atlético en el IV Congreso Internacional de Peñas

Córdoba será del 14 al 16 de noviembre el epicentro rojiblanco con la llegada de más de 400 peñistas del Atlético de Madrid para el IV Congreso Internacional de Peñas. Durante tres días, la ciudad acogerá un completo programa que combina actos oficiales, convivencia, tertulias con leyendas y una visita guiada a la Mezquita-Catedral.

El hotel Mezquita-Center, eje de operaciones

El congreso tendrá su base en el hotel Mezquita Center, donde se celebrarán las acreditaciones, una comida-cóctel y la esperada cena de gala con etiqueta formal. Este viernes, el cóctel de bienvenida en el Centro de Recepción de Visitantes, en la Plaza del Triunfo, fue el primer gran punto de encuentro para los aficionados colchoneros.

Aficionados colchoneros cordobeses, esta noche, en el CRV. / Víctor Castro

Este sábado por la tarde llegará uno de los momentos estrella: el coloquio-tertulia con Diego Godín, embajador de la Unión Internacional de Peñas, acompañado por leyendas del club y periodistas como Miguel Reina, Luiz Pereira, Rubén Uría, Hugo Condés y Javier Gómara, entre otros. El broche final lo pondrá, el domingo, una visita guiada en dos pases (10:00 y 10:30 h) a la Mezquita-Catedral, que permitirá a los peñistas descubrir uno de los monumentos más emblemáticos del mundo.

Con este completo programa, el IV Congreso Internacional de Peñas del Atlético de Madrid consolidará en Córdoba un fin de semana donde deporte, cultura y convivencia aficionada se unen para rendir homenaje a la pasión rojiblanca.