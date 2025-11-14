El Cajasol Ángel Ximénez busca un triunfo clave ante el Sanicentro Guadalajara

El Cajasol Ángel Ximénez afronta este sábado un partido marcado en rojo dentro de su calendario. A partir de las 16:00 horas, el pabellón Alcalde Miguel Salas será el escenario de un duelo directo ante el Sanicentro Guadalajara, un encuentro de esos que suelen decidir dinámicas y estados de ánimo en plena lucha por la permanencia. Con dos equipos identificados por objetivos similares, la victoria permitiría a los pontanenses dar un paso firme adelante y poner tierra de por medio con un rival que, además, ya les ganó en su último enfrentamiento liguero. El choque estará dirigido por los colegiados catalanes Jordi Ausás Busquets y Miquel Florenza Virgili.

Urgencias

El conjunto alcarreño llega a Puente Genil con urgencias, pero también con un sello competitivo muy definido. Su capacidad de lucha es la base de un estilo que se sostiene en la intensidad, la velocidad y un esfuerzo continuado durante los sesenta minutos. El Guadalajara es un rival que crece cuando se siente cómodo en el marcador, por lo que permitirle tomar ventaja puede ser especialmente peligroso. A pesar de su fortaleza emocional, los resultados no han acompañado: su único botín hasta la fecha son los dos puntos logrados en Cangas, acumulando derrotas en el resto de jornadas. A nivel individual, nombres como Gorostidi, Martín Ganuza o Marcos Dorado destacan dentro de un plantel que ofrece múltiples variantes tácticas, tanto ofensivas como defensivas.

Dani Ramos, a la derecha, en el partido Cajasol Ángel Ximénez-Bada Huesca. / BM PUENTE GENIL

Casi todos disponibles

El Cajasol Ángel Ximénez, por su parte, encara el encuentro con la ambición de dominar desde el primer minuto. El equipo de Paco Bustos sabe bien que las pérdidas de balón han sido uno de los principales lastres en este inicio de curso, por lo que minimizar errores y llevar la iniciativa será clave para evitar que el rival entre en partido. La mejor noticia para el técnico cordobés es que, por primera vez en lo que va de temporada, podrá contar con prácticamente toda su plantilla: solo será baja el pivote cubano Claudio Ramos. Regresan, en cambio, Domingo Luis Mosquera y el egipcio Laoloua, lo que provoca un “overbooking” muy positivo en la primera línea y amplía notablemente las opciones de rotación.

Con un Alcalde Miguel Salas que se espera presente un gran ambiente y dos equipos necesitados de puntos, el choque se presenta como un pulso directo por la estabilidad. Intensidad, urgencia y táctica se combinan en un partido en el que cada detalle puede marcar la diferencia. Para el Cajasol Ángel Ximénez, la ocasión es de oro.