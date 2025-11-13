Rubiales, el rentista valiente, visto por Rubiales: "Una persona noble, llena de buenas intenciones, capaz y honrado"

Luis Rubiales es "una persona noble, llena de buenas intenciones, capaz y honrado". Luis Rubiales es "un hombre más iluso de lo debido y más valiente de lo normal, que luchó contra los verdaderos ladrones y corruptos". Luis Rubiales es el creador, desarrollador y protagonista del "mejor proyecto que vio el fútbol español". Luis Rubiales es, en fin, un prohombre de nuestro tiempo, "damnificado de la mayor conspiración que haya conocido el fútbol español y de una de las persecuciones injustas más duras y crueles de la democracia española". Así, al menos, lo cree Luis Rubiales.

Durante las más de 500 páginas del libro 'Matar a Rubiales' (Editorial Última Línea), escritas sin espacio para la menor duda por el propio protagonista, sólo él podría redactar de semejante manera, Rubiales se presenta ante el lector como un hombre recto e impecable, derribado por el feminismo radical, el 'wokismo', el Gobierno de Pedro Sánchez y la "trama" creada por Javier Tebas en su contra. "No tengo ningún temor en proclamar que conmigo se han utilizado, para atacarme, procedimientos basados en los principios empleados por Goebbels, el ministro alemán de Propaganda durante el Tercer Reich", explicando cómo se adaptó el manual nazi a su derribo.

El beso a Jenni Hermoso

Porque más allá de ser "más iluso de lo debido" y de su falta de protocolo institucional (que no por el beso en sí) al agredir sexualmente a Jenni Hermoso (así han considerado ya dos sentencias judiciales, a falta de la definitiva del Supremo), Rubiales no se imputa a sí mismo ningún error, en un relato que abarca, principalmente, los tres últimos años: desde el estallido del caso Supercopa hasta el pasado mes de julio. Una época en la que todo lo malo que le ha pasado es culpa de terceros, nunca suya.

Rubiales, en su derecho está, se explaya en lo que le interesa y omite lo que no. Del medio millar de páginas que abarca el ejemplar, solo tres comentan la presunta red de comisiones irregulares que, según cree la Guardia Civil, creó junto a algunos de sus colaboradores para enriquecerse de manera ilícita. Una causa que está bajo investigación en el marco del caso Supercopa y por la que el exdirigente pasa de puntillas, más allá de proclamar su inocencia: "Jamás tuve ingreso en mi vida de manera ilegal".

Sugerían Rubiales y la editorial que su libro desvelaría poco menos que secretos de Estado relacionados con su gestión en la RFEF y su posterior salida. Sin embargo, lo único realmente novedoso que cuenta el abogado granadino es un presunto pacto que le hizo llegar quien fuera presidente del CSD, Víctor Francos. Según su relato, se le prometió que, si dimitía (cuando finalmente lo hizo), podía proporcionar "una lista de trabajadores que se convertirían en intocables" en la RFEF. "En la lista había 26 nombres: el primero de ellos era el de Andreu Camps [su secretario general y mano derecha]. Once días después, Andreu fue despedido. En poco tiempo, de la lista de 26, no quedó casi nadie en la RFEF", denuncia.

El "feminismo radical" y la "filosofía 'woke'"

En el libro también hay espacio para sus críticas al "feminismo radical", a la "filosofía 'woke'" y hasta citar estudios clínicos que argumentar por qué el 'manspreading' no está necesariamente vinculado a una actitud machista, sino a la fisonomía pélvica de los hombres. "Las feministas deberían aceptar que el hombre no es el enemigo, es necesario que abandonen definitivamente el camino de la cancelación", recomienda el autor que también lamenta que "bajo un sistema 'woke' no sabremos jamás si nos tocará ser cancelados como consecuencia de alguna declaración o actuación realizada, o simplemente por ser heterosexual".

Incide, claro está, en su teoría de que la campaña en su contra tras el beso no consentido a Jenni Hermoso fue una cortina de humo que utilizó Pedro Sánchez para prometer la amnistía a los partidos independentistas catalanes y lograr su investidura: "El caso del 'besito' sirvió para distraer a la opinión pública de la traición de Sánchez a sus votantes". Incluso desvela, con una larga y llamativa cita presuntamente textual, un corrillo del presidente del Gobierno con presidentes de federaciones deportivas en la sede del COE afirmando que él jamás aprobaría la Ley de Amnistía, apelando a su inconstitucionalidad.

De profesión, rentista y asesor inmobiliario

No sorprende en fin, el relato de un hombre que ahora, dice, vive de ser rentista y asesor inmobiliario: "Sigo adelante con ingresos provenientes de algunos alquileres de inmuebles que compré con el dinero que he podido recuperar de inversiones que estaban estancadas o por ventas de otros inmuebles. Asesoro legalmente a algún negocio inmobiliario. Tengo un pequeño porcentaje de algunas explotaciones hoteleras. Con eso tengo para vivir dignamente".

Hay también ataques ya sobradamente conocidos a las campeonas del mundo, a Javier Tebas. a dirigentes de Podemos y Sumar, a periodistas y medios de comunicación... Todos ellos, al parecer, tenían el objetivo de derrocar a un inocente, de 'Matar a Rubiales'. "¿Cómo es posible que haya llegado a esto, si lo único que hice fue trabajar honradamente por mejorar el fútbol español?", se pregunta, mártir. Y en la pregunta retórica, en realidad, está resumido todo. El libro y el personaje.