El Real Cajasur Priego TM se cita con la historia ante el Borussia

Llegó el día. Ya solo quedan horas para hacer historia. El Real Cajasur Priego TM recibirá al Borussia Düsseldorf alemán para intentar acceder a los cuartos de final de la Champions League, máxima competición a nivel europeo en el tenis de mesa. El conjunto prieguense se medirá a uno de los mejores equipos del mundo.

Este viernes, el pabellón municipal Rafa López abrirá sus puertas con motivo del partido de ida de los octavos de final. El segundo cabeza de serie contra el décimo séptimo. El recién subcampeón de la Champions League, y uno de los equipos más laureados de Alemania, contra el que también lo es en España, pero quiere dar el salto en Europa.

El Real Cajasur Priego TM llega a este duelo después de cinco jornadas disputadas, saldadas con cuatro victorias y un empate. Segundo clasificado a un punto del CTT Olot, el conjunto prieguense está inmerso en un buen momento, aunque sabe que tendrá que estar al máximo de sus fuerzas para tratar de acceder a la siguiente ronda de la Champions League.

La plantilla del conjunto germano

Porque enfrente estará el Borussia Düsseldorf, uno de los mejores equipos del mundo. El cuadro alemán tiene en su plantilla a Dang Qiu, Anton Källberg y Kanak Jha. Estos tres jugadores están dentro del top 25 del ranking mundial (12º, 16º y 24º, respectivamente). En lo que respecta a la temporada doméstica, el cuadro alemán marcha en cuarta posición, a una victoria del primer clasificado. Por tanto, será un partido y una eliminatoria muy complicada para un Real Cajasur Priego TM que este viernes se cita con la historia.