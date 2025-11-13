Rafa Lozano Jr. quiere hacer historia en Córdoba debutando como boxeador profesional con un título

El boxeador cordobés Rafa Lozano Jr. ya ha iniciado la cuenta atrás para su entrada en el boxeo profesional. La joven promesa del deporte provincial presentó este gran paso adelante en su carrera en un acto celebrado en el Centro de Recepción de Visitantes (CRV). Diario CÓRDOBA ya adelantó esta noticia que se puede leer aquí.

Lozano Jr. quiere hacer historia en el boxeo español. El hijo de El Balita ya ha logrado, con apenas 19 años, un bronce en el Europeo absoluto amateur (2024), un diploma olímpico (2024) y una plata en el reciente Mundial amateur de World Boxing (2025). Ahora quiere más. El siguiente objetivo es la entrada en el boxeo profesional, además haciendo historia, pues quiere debutar en Córdoba ganando un cinturón. El título iberoamericano es el que quiere disputar en Vista Alegre, un combate que pretende disputar el 6 de marzo del próximo año.

La decisión de entrar en el boxeo profesional la ha tomado consciente de que no le va a impedir seguir participando en los Juegos Olímpicos. Desde hace nueve años, los boxeadores pueden hacerse profesionales y seguir formando parte del boxeo olímpico, lo que no ocurría cuando tomó la misma decisión Rafa Lozano Sr., padre de Lozano Jr. y actual seleccionador nacional amateur, hace 25 años. El entrenador y padre de Lozano Jr. tuvo que abandonar para siempre el boxeo aficionado cuando se hizo profesional en el 2000, dejando atrás una brillante trayectoria que le llevó a ganar dos medallas olímpicas.

Rafa Lozano Jr., durante el acto. / Manuel Murillo

Una velada de primer nivel

Rafa Lozano Jr. pretende ganar su primer cinturón como boxeador profesional en una velada en el que su combate sería el estelar. Durante la tarde del 6 de marzo está previsto que se celebren más combates que contarán, en principio, con la presencia de varios de los componentes del equipo nacional amateur, varios de ellas medallistas en europeos, mundiales y Juegos Olímpicos.

El acto contó con la asistencia de la jefa del Servicio de Deporte de la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Sol Merina, el gerente del Imdeco, Sebastián del Rey, la diputada de Hacienda y Fondos Europeos, Ana Rosa Ruz, el secretario general de la Federación Española de Boxeo, José María Prieto, el director en España de la Federación Iberoamericana y Mediterránea (WBA), Pedro García, el presidente de la empresa promotora de eventos JHM Promotions, Luis Miranda, y el propio boxeador.

Rafa Lozano Sr.: "Todo lo que ha conseguido se lo ha ganado él"

El seleccionador nacional de boxeo y padre de Rafa Lozano Jr., Rafa Lozano Sr., declaró en el acto que "sus inicios fueron difíciles por ser el hijo del seleccionador. Sin embargo, todo lo que ha conseguido se lo ha ganado él. Tuve incluso que dejarle fuera de un clasificatorio para los Juegos Olímpicos en favor de otro boxeador, con toda mi familia en contra”.

Rafa Lozano Jr.: "Llevo la bandera de Córdoba con orgullo por todo el mundo"

Rafa Lozano Jr. apuntó durante el acto que lleva la bandera de Córdoba "con orgullo por todo el mundo. Nada de lo que he conseguido habría sido posible sin mi padre. Ojalá sea el primer español que debute como profesional con un título”.