El Surco Lucena y el Trotasierra Hornachuelos brillan en el Campeonato de Andalucía de cross

Los clubes de la provincia de atletismo han iniciado con fuerza la nueva temporada. La localidad sevillana de Santiponce acogió el Campeonato de Andalucía de cross por clubes. El evento tuvo lugar de manera paralela a la celebración del prestigioso Cross Internacional de Itálica. Una numerosa representación de atletas cordobeses acudió a esta cita tan importante en el inicio de la campaña de campo a través. Los mayores éxitos los consiguieron el Surco Lucena y el Trotasierra Hornachuelos, pues los lucentinos lograron dos medallas y los melojos diez.

El Surco Lucena obtuvo el título absoluto masculino por equipos. El equipo campeón lo formaron Jorge Fresnillo, Jaime González, Amadeo Abal, Diego de la Fuente, Adrián González y Kareem Ajlani. La entidad lucentina encabezó un podio en el que le acompañaron el Trops Cueva de Nerja, como campeón, y el Trotasierra Hornachuelos, como segundo clasificado. El Surco destacó también con la tercera plaza del conjunto sub 18 masculino.

Atletas del club Trotasierra. / CÓRDOBA

Los éxitos del Trotasierra

El Trotasierra obtuvo también unos brillantes resultados, pues logró diez medallas. El equipo absoluto femenino consiguió una brillante segunda plaza, solo superado por el Trops Cueva de Nerja. Por este equipo corrieron Carolina Huertas, Cynthia Ramírez, Carmen Gutiérrez, Carmen Valle, María Isabel López, Virginia Moya, Rafi Mengual y Beatriz Rojano.

El Trotasierra ganó nueve preseas más, dos de oro con los equipos sub 16 masculino y femenino, dos de plata en sub 12 femenino y relevos mixtos y cinco de bronce en sub 18 y sub 20 femenino y sub 12, sub 14 y sub 18 masculino.

A nivel individual destacaron las victorias del sub 18 Samuel Ruiz (Trops Cueva de Neja) y la sub 14 Nahikari Blanco (Trotasierra). En las carreras absolutas, el carloteño Sergio Ortiz (Trotasierra) ocupó el tercer lugar y la montilla María del Mar Marqués la segunda. Ortiz venía de imponerse en la Ruta de la Miel.