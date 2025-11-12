Sinner desespera a Zverev y sella su pase a semifinales en Turín

El italiano Jannik Sinner se impuso este miércoles al alemán Alexander Zverev en dos sets, por 6-4 y 6-3, para sellar con su segunda victoria consecutiva su acceso a las semifinales de las Finales ATP con una jornada de antelación.

Dos bolas de 'break' salvó el italiano en el primer juego del primer set. Otras tres en el tercero del segundo envite. Y otras dos más a lo largo de la segunda manga. Siete en total. Zverev tuvo sus oportunidades para doblegar al ídolo en Turín. Pero Sinner está a otro nivel. No siente la presión. Se siente cómodo navegando en ella.

Se ha convertido, además, en el verdugo más habitual de 'Sascha'. Las tres últimas derrotas del alemán, ante un Sinner que ya le gana el cara a cara con un 6-4. El de San Cándido ganó los cinco últimos enfrentamientos entre ambos.

Sascha, descentrado

Entre quejas por un saque directo que aparentemente tocó la red y no se señaló y el tintineo de uno de los fondos de publicidad, a Zverev se le fue el partido en poco más de hora y media. Su buen hacer en el primer set quedó totalmente opacado en el segundo envite, donde Sinner emergió con un recital para presentar su candidatura oficial a repetir la corona que se ganó la pasada edición.

Pelea también por el número 1 a final de año. Para ello necesita ganar el torneo como invicto y esperar que el español Carlos Alcaraz no gane ni el último partido de la fase de grupos ante su compatriota Lorenzo Musetti y que, si accede a las semifinales, no llegue a la final del mismo.

Resistió en el primer set al saque en el inicio. Superó el gran resto del alemán, muy centrado en Turín hasta que, de la nada, como hacen los grandes, Sinner aumentó la velocidad. Ha cambiado cosas el italiano, que se atreve con más dejadas, está más cómodo en un intercambio largo. Y, por supuesto, mantiene la eficacia que le caracteriza.

En cuanto Zverev bajó mínimamente el nivel, en cuanto cometió un par de errores, Sinner no perdonó. No había tenido opción de 'break' en toda la manga. Se generó tres con 5-4 a su favor y encarriló su victoria. En el segundo ya acabó por desesperar a Zverev. Porque salvó 5 bolas de rotura. Su saque en esos momentos se volvió un cuchillo afilado. Se sustentó en su servicio para evitar el 'break' de Zverev. Y en cuanto tuvo una oportunidad, una sola, volvió a ser clínico. Rompió, puso el 4-2, salvó la última de las 7 bolas de 'break' y, a la primera bola de partido, selló su gran victoria.

Podría medirse a 'Carlitos'

Dos partidos, dos victorias, cuatro sets a favor y cero en contra. Sin despeinarse ante Zverev. A semifinales con la esperanza de que Musetti le haga un favor ante Alcaraz para poder mantener sus opciones de optar al número 1. En esa ronda podría medirse precisamente al español, en un partido decisivo para el ránking, una final anticipada en caso de darse. Zverev, por su parte, se jugará estar en semifinales ante el canadiense Félix Auger-Aliassime. Sinner, el primer puesto ante el estadounidense Ben Shelton.