El Salerm Puente genil no encuentra el premio en Lorca y suma su segunda derrota consecutiva

En un encuentro marcado por la intensidad y los pequeños detalles, el Salerm Puente Genil no logró traducir su intento de reacción en puntos. El conjunto rojillo cayó por la mínima en su visita al Lorca Deportiva, en el aplazado de la octava jornada, en un encuentro donde los locales aprovecharon su eficacia en el primer tramo y los de Álvaro Cejudo, pese a mejorar con el paso de los minutos, se quedaron sin premio.

Dominio local en el arranque

El desplazamiento al Artés Carrasco no era sencillo, y pronto se confirmó sobre el césped. El cuadro cordobés comenzó algo impreciso, mientras que el Lorca Deportiva se adueñó del balón y del ritmo del encuentro desde los primeros compases. Los murcianos presionaban alto y dificultaban la salida del conjunto rojillo, que apenas podía encadenar pases largos.

Aun así, las primeras llegadas locales no llevaron excesivo peligro. Benito del Valle se mostró seguro en el arranque, atajando sin apuros los intentos del conjunto lorquino. Pero tanto insistir acabó dando resultado.

En el minuto 17, el Lorca abrió el marcador tras una buena acción combinada por banda izquierda. Naranjo, libre de marca, aprovechó un centro medido para rematar de primeras y batir al guardameta pontanés. El 1-0 reflejaba lo que se veía sobre el césped: un cuadro local más asentado y con mayor claridad de ideas. El gol reforzó a los de casa, que siguieron buscando ampliar la ventaja. En el 26, un disparo se marchó rozando el travesaño, mientras el Salerm trataba de reorganizarse y encontrar su sitio en el partido.

Reacción rojilla antes del descanso

Consciente de que el duelo se le estaba escapando, Álvaro Cejudo movió el banquillo pronto. En el minuto 30 dio entrada a Carlos Ramírez y Salva Vegas por Azael y Diego Merino. Los cambios cambiaron la cara al equipo: el Salerm comenzó a tener algo más de posesión y consiguió estirarse hacia campo rival.

Con esa mejoría, los visitantes lograron equilibrar la balanza en los minutos finales del primer tiempo. El descanso llegó con 1-0 en el marcador, pero con la sensación de que el Puente Genil había recuperado el pulso y aún tenía mucho que decir.

Mejoría visitante tras el paso por vestuarios

La segunda parte arrancó con un Salerm más reconocible, decidido a buscar el empate. Nada más reanudarse el juego, Juanjo Carmona probó suerte desde la frontal, obligando al meta local a intervenir con una buena parada. En el 50, Alan Araiza dispuso de una nueva oportunidad, pero su disparo se marchó al lateral de la portería.

El conjunto rojillo comenzó a ganar metros y a incomodar al Lorca, que ya no dominaba con tanta claridad. El encuentro se igualó, y la sensación era que el empate podía llegar en cualquier momento.

En el 72, Montenegro tuvo una de las más claras del partido: su remate salió rozando el palo tras una jugada trenzada en el borde del área. Y en el 83, Zaca dispuso de otra buena oportunidad, pero el guardameta local despejó con acierto. El Salerm insistía una y otra vez, pero la fortuna seguía dándole la espalda.

Los últimos minutos fueron de empuje por parte del Puente Genil, que no dejó de intentarlo hasta el final. Sin embargo, el marcador ya no se movió. El Lorca resistió y se quedó con los tres puntos gracias a su eficacia y solidez defensiva.

Pese a la derrota, el equipo pontanés mostró una actitud competitiva y una clara mejoría en su juego, aunque suma su segunda derrota consecutiva en menos de una semana.