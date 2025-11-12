Automovilismo
Rafa Saco regresa a lo más alto: el piloto cordobés se proclama campeón andaluz de rallys 22 años después
El cordobés de 60 años gana la corona andaluza de rallycrono, junto a Manuel Ángel Calderón, tras acabar segundo en Periana, la penúltima prueba del calendario
El piloto cordobés Rafael Saco (Peugeot 308 Racing Cup) se ha proclamado campeón de Andalucía de Rally Crono en la máxima categoría de esta competición. El cordobés del Automóvil Club de Córdoba ha conseguido el título junto a su copiloto, también cordobés Manuel Ángel Calderón. La corona ha llegado en la penúltima prueba del calendario al acabar en la segunda plaza en el Rallycrono de Periana.
Saco se ha proclamado campeón autonómico 22 años después de conseguirlo por última vez, pues no lo lograba desde el 2003. También llevaba mucho tiempo sin celebrar un título similar su copiloto, pues Calderón no lo conseguía desde el año 1988, entonces con el histórico Francisco Palomo.
El piloto de la provincia ha puesto así el mejor colofón a una brillante temporada, en la que ha sumado victorias en los rallyes de Villaviciosa, Las Minas y Eniz y ha terminado segundo en Locubin y Periana. También terminó cuarto en Níjar. La victoria en la general la han obtenido dos veteranos del mundo de los rallys, pues Saco tiene 60 años y Calderón, 65.
Saco: "Hemos tenido mucha perseverancia y tenacidad"
Según Saco, la victoria ha llegado tras un año difícil “por el sacrificio personal que ha supuesto, además de mantenerte en forma, para así competir junto a pilotos mucho más jóvenes. Hemos tenido mucha perseverancia y tenacidad y superado tener que estar muchos días fuera”. El piloto quiso destacar que ha dispuesto de “un gran coche y de un excelente equipo de asistencia”.
Rafael Saco apunta que solo falló, junto a Calderón, en el RallyCrono de Córdoba, precisamente la primera prueba del año. Hemos corrido todo el año con la calculadora, pues pudimos ganar alguna prueba más. Sin embargo, no nos interesaba arriesgar por el riesgo que corríamos y preferimos asegurar”.
