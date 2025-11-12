Cordobeses en la meca del baloncesto: Pablo Tamba firma el primer doble-doble de la temporada

La temporada con más presencia cordobesa de la historia en la Liga Universitaria de Estados Unidos de baloncesto promete dar para mucho. Los cuatro deportistas de la provincia que competirán en la máxima categoría (NCAA-1) ya han debutado. Aquí se puede leer el informe previo de la Liga.

Pablo Tamba

El alero pontanés de LSU (Lousiana State) logró 10 puntos y 10 rebotes -lo que en este país se denomina un doble-doble- en la victoria de su equipo por 93-58 sobre New Orleans. Tamba anotó cuatro de sus cinco tiros de dos en los 21 minutos que permaneció en la cancha. LSU (2-0) es uno de los diez equipos de la potente Conferencia Sureste que todavía no conoce la derrota. El pontanés afronta su quinto y último año en la NCAA como jugador ‘graduado’, es decir de quinto año.

Guille del Pino lanza a canasta ante la mirada de un árbitro y de su entrenador, Buzz Williams. / Maryland

Guillermo del Pino

El base cordobés Guille del Pino ya ha disputado tres encuentros con Maryland. Los mejores registros los consiguió en el triunfo por 84-64 sobre Alcorn, pues en este choque logró 7 puntos y 2 asistencias en 13 minutos. Los Terrapins han vencido hasta ahora en dos de sus tres encuentros jugados en la Conferencia ‘Big Ten’. Del Pino es lo que se llama un ‘fresh man’ o jugador de primer año.

José Roberto Tanchyn

El pívot lucentino José Roberto Tanchyn ha iniciado la temporada con buenas sensaciones con los UMBC Retrievers. Por ejemplo, en la derrota por 71-77 contra Dayton anotó 16 puntos y capturó 6 rebotes en 22 minutos, anotando además los cuatro triples que intentó. Su equipo se encuentra en el segundo lugar de la Conferencia ‘East America’ con un balance de 2-1. Tanchyn es un ‘senior’ o jugador de cuarto año. En el vídeo, Tanchyn, con el número 14, participa en una jugada.

Lucía Lara, a la izquierda, en un entrenamiento. / NMWBB

Lucía Lara

La pívot Lucía Lara ya ha disputado sus dos primeros encuentros con New Mexico State. La cordobesa consiguió 5 puntos y 10 rebotes en 18 minutos en la victoria por 66-47 sobre New Mexico Highlands. La jugadora formada en el Adeba es una ‘junior’ o jugadora de tercer año. Su equipo ha sumado hasta el momento una victoria y una derrota en la Conferencia USA.