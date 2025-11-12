Baloncesto
Cordobeses en la meca del baloncesto: Pablo Tamba firma el primer doble-doble de la temporada
El alero pontanés logra 10 puntos y 10 rebotes en la victoria de Louisiana State sobre New Orleans
La temporada con más presencia cordobesa de la historia en la Liga Universitaria de Estados Unidos de baloncesto promete dar para mucho. Los cuatro deportistas de la provincia que competirán en la máxima categoría (NCAA-1) ya han debutado. Aquí se puede leer el informe previo de la Liga.
Pablo Tamba
El alero pontanés de LSU (Lousiana State) logró 10 puntos y 10 rebotes -lo que en este país se denomina un doble-doble- en la victoria de su equipo por 93-58 sobre New Orleans. Tamba anotó cuatro de sus cinco tiros de dos en los 21 minutos que permaneció en la cancha. LSU (2-0) es uno de los diez equipos de la potente Conferencia Sureste que todavía no conoce la derrota. El pontanés afronta su quinto y último año en la NCAA como jugador ‘graduado’, es decir de quinto año.
Guillermo del Pino
El base cordobés Guille del Pino ya ha disputado tres encuentros con Maryland. Los mejores registros los consiguió en el triunfo por 84-64 sobre Alcorn, pues en este choque logró 7 puntos y 2 asistencias en 13 minutos. Los Terrapins han vencido hasta ahora en dos de sus tres encuentros jugados en la Conferencia ‘Big Ten’. Del Pino es lo que se llama un ‘fresh man’ o jugador de primer año.
José Roberto Tanchyn
El pívot lucentino José Roberto Tanchyn ha iniciado la temporada con buenas sensaciones con los UMBC Retrievers. Por ejemplo, en la derrota por 71-77 contra Dayton anotó 16 puntos y capturó 6 rebotes en 22 minutos, anotando además los cuatro triples que intentó. Su equipo se encuentra en el segundo lugar de la Conferencia ‘East America’ con un balance de 2-1. Tanchyn es un ‘senior’ o jugador de cuarto año. En el vídeo, Tanchyn, con el número 14, participa en una jugada.
Lucía Lara
La pívot Lucía Lara ya ha disputado sus dos primeros encuentros con New Mexico State. La cordobesa consiguió 5 puntos y 10 rebotes en 18 minutos en la victoria por 66-47 sobre New Mexico Highlands. La jugadora formada en el Adeba es una ‘junior’ o jugadora de tercer año. Su equipo ha sumado hasta el momento una victoria y una derrota en la Conferencia USA.
- El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
- El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
- Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
- La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
- El Balcón del Guadalquivir se convertirá en una gran zona verde que cubrirá el tanque de tormentas
- Una pasarela peatonal unirá el Figueroa con Huerta de Santa Isabel por encima de la ronda
- Casi mil familias se benefician de las obras de rehabilitación del barrio del Santuario en Córdoba
- El primer tramo de la futura A-81 a su paso por Córdoba queda fuera del estudio ambiental