La carrera SPG Running Series AJE Córdoba contará con más de 500 corredores

Córdoba acogerá este próximo domingo una nueva edición de la SPG Running Series AJE Córdoba -La carrera de las empresas-, que continúa creciendo en participación y consolidándose como un referente en el circuito provincial de carreras populares de la Diputación de Córdoba.

Con más de 500 participantes inscritos hasta la fecha, la prueba mantiene abierto su periodo de inscripción hasta este miércoles, 12 de noviembre. Entre los inscritos, destacan cerca de 100 corredores representando a más de 30 empresas de la provincia, cumpliendo así su objetivo de fomentar el deporte dentro del entorno empresarial cordobés.

La presentación oficial de la prueba tuvo lugar en las instalaciones del Imdeco, y contó con la presencia de la presidenta del Imdeco, Marián Aguilar, y de su gerente, Sebastián del Rey, de la gerente de AJE Córdoba, Virginia Aguilar, del director de la prueba, Daniel Rodríguez, del director técnico del evento, Francisco Gil, de la directora de Márketing y Comunicación de SPG, María Eugenia González, y del director de CentroREM, Gonzalo Solanas.

Un grupo de corredores, durante una carrera popular. / Ramón Azañón

Una cita que fomenta los valores del deporte

La SPG Running Series AJE Córdoba es una cita que combina deporte, espíritu de equipo y competición, tres pilares fundamentales también en el ámbito empresarial.

La carrera arrancará a las 10.00 horas del domimgo desde el Parque de Miraflores, con salida conjunta para las distancias de 10.000 y 5.000 metros. En la prueba reina, de 10.000 metros (10K), los participantes podrán competir en tres modalidades: individual (puntuable para el circuito provincial), parejas y equipos.

La modalidad de 5K (5.000 metros) también estará disponible en las tres variantes: individual, por parejas o en equipos de cuatro, pensada para quienes deseen una distancia más asequible sin renunciar a la experiencia.

La carrera infantil

A partir de las 11.15 horas, tendrán lugar las pruebas infantiles no competitivas, con un formato único y simbólico: “Los niños salen a correr y, unos metros antes de la meta, se detienen para esperar al resto. Todos cruzan juntos de la mano el arco de llegada, y reciben su medalla por participar”, relata un miembro de la organización.

A las 11.45 horas se celebrará la carrera familiar, una prueba participativa abierta a todas las edades, que podrá realizarse caminando o corriendo. Finalmente, a las 12.00 horas se celebrará la entrega de premios para todas las modalidades de 5K y 10K.