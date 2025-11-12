Euroliga (74-75)
El Barça ataja la crisis con un agónico triunfo en Múnich
El equipo azulgrana, guiado por un inspirado Satoransky, toma aire en Alemania tras el despido de Peñarroya
Tres días después del despido de Joan Peñarroya, el Barça atajó la crisis con una agónica victoria en su visita al Bayern Múnich en la Euroliga (74-75). Recibía el cuadro germano al catalán tras cinco triunfos consecutivos, pero el equipo de Óscar Orellana, el técnico interino que ocupó el banquillo a la espera de que fructifiquen las negociaciones con Xavi Pascual, exhibió su orgullo. Sobrevivió el Barça, mejoró en defensa y sumó su sexto triunfo en el torneo con un esfuerzo coral antes de cerrar la semana con una doble cita en el Palau: este viernes ante la Virtus Bolonia de Dusko Ivanovic y el domingo contra Baskonia en la Liga Endesa.
Necesitaba reaccionar el cuadro azulgrana y tuvo una puesta en escena ilusionante en Alemania. Con intensidad en defensa y criterio en ataque finalizó el primer cuarto por delante (15-20) y mejoró, incluso, sus prestaciones en el segundo acto. Un parcial de 0-7 obligó al técnico local a parar el crono (19-31, m. 14), pero el cuadro catalán se mantuvo férreo y llegó al descanso con una notable ventaja (32-43).
Desconexión peligrosa
Dejar al conjunto alemán en la treintena suponía un éxito defensivo para un Barça que solo sufría con Spencer Dinwiddie, el exbase de la NBA que firmó por el Bayern en octubre tras pasar por los Mavericks, Lakers o Pistons. La historia cambió tras el descanso. Los fantasmas volvieron al cuadro catalán, que se desconectó por completo, concedió demasiado en el rebote ofensivo y dio alas a un rival liderado por Óscar da Silva.
Un triple de Jessup llegó a equilibrar el pulso (52-52, m. 27), pero los azulgranas encararon el último cuarto por delante gracias a los aciertos de Laprovittola y Clyburn (57-61). La incertidumbre se mantuvo en un desenlace con buenas acciones de Shengelia, un revitalizado Vesely y la dirección de un atinado Satoransky (13 puntos, 22 de valoración).
Obst anotó un triple letal que ajustó el pulso (73-74, m. 38) en un día para olvidar de Punter. Clyburn tomó las riendas, pero erró un tiro libre clave y dejó todo en manos de Dinwiddie. La superestrella forzó la falta en su penetración y tuvo dos lanzamientos para forzar la prórroga. Anotó el primero, falló el segundo y el Barça sonrió.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
- El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
- Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
- La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
- El Balcón del Guadalquivir se convertirá en una gran zona verde que cubrirá el tanque de tormentas
- Una pasarela peatonal unirá el Figueroa con Huerta de Santa Isabel por encima de la ronda
- Casi mil familias se benefician de las obras de rehabilitación del barrio del Santuario en Córdoba
- El primer tramo de la futura A-81 a su paso por Córdoba queda fuera del estudio ambiental