El Salerm Puente Genil quiere enderezar el rumbo en el aplazado ante el Lorca

El Salerm Puente Genil tiene ante sí una oportunidad inmejorable para reencontrarse consigo mismo. Los de Álvaro Cejudo, heridos aún por la contundente derrota sufrida en Lebrija ante el Antoniano (4-0), retoman este miércoles el pulso liguero con el duelo aplazado de la octava jornada frente al Lorca Deportiva en el Estadio Artés Carrasco (17.00 horas), un encuentro que llega con sabor a revancha deportiva y que puede marcar el rumbo inmediato del conjunto pontanés en el Grupo 4 de Segunda Federación.

Marcado por la espera

Y es que el choque, que debía disputarse a finales de octubre, quedó suspendido entonces por las obras de resiembra en el feudo local. Aquella circunstancia sumió en una semana de incertidumbre tanto a los lorquinos como al propio Salerm, que durante días desconocieron la fecha y el escenario donde se celebraría la contienda. La imposibilidad de emplear el campo alternativo de El Rubial, en Águilas, también afectado por trabajos de mantenimiento, acabó forzando el aplazamiento oficial decretado por la Real Federación Española de Fútbol.

Superado aquel episodio logístico, ambos conjuntos se medirán por fin en un encuentro que llega con mucho en juego en la clasificación. El cuadro del Manuel Polinario, que acumula 13 puntos, encara esta cita con la urgencia de sumar para evitar complicaciones. Se ha visto desplazado hacia la zona baja tras su último tropiezo, y afronta el duelo con solo un punto de margen sobre el propio Lorca, que marca actualmente la frontera del play off de permanencia respecto al descenso. Más abajo, a dos puntos, aparece el Xerez DFC, ya en posiciones de peligro.

Un triunfo permitiría al conjunto de Cejudo respirar y, de paso, recuperar impulso hacia la zona noble: con 16 puntos igualaría a Real Jaén y UCAM Murcia, ambos asentados en los puestos que rozan el play off de ascenso. La motivación, por tanto, es doble: dejar atrás las dudas y recuperar la confianza que el equipo exhibió en el primer tramo del campeonato.

La frustración de los futbolistas del Salerm Puente Genil tras caer goleados ante el Antoniano. / SALERM PUENTE GENIL

El Lorca, por su parte, llega a la cita en su mejor momento de la temporada. Los murcianos encadenan tres victorias consecutivas -ante Deportiva Minera (2-1), Estepona (1-3) y Linares (1-3)- y cuatro semanas sin conocer la derrota, después de igualar también con el líder CD Extremadura (0-0). Esa racha los ha impulsado en la tabla y los presenta como un adversario en plena línea de crecimiento.

Duelo con peso clasificatorio

De este modo, el encuentro, que servirá además para cerrar por fin la irregular jornada 8, pondrá frente a frente dos realidades opuestas: la necesidad de resurgir de un Salerm Puente Genil que busca reencontrarse con su mejor versión tras semanas de dudas -solo una victoria entre los últimos ocho partidos-, y la ambición de un Lorca que también quiere salir del atolladero.