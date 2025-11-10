Gil Marín y Cerezo venden el Atlético de Madrid al fondo estadounidense Apollo

El Atlético de Madrid ha anunciado el acuerdo para que el fondo estadounidense Apollo Sports Capital se convierta en el accionista mayoritario del club. La operación incluye la continuidad de Miguel Ángel Gil Marín como consejero delegado y de Enrique Cerezo como presidente. Los dos dirigentes tenían hasta ahora el control mayoritario de la SAD.

La entidad rojiblanca no ha compartido ni la distribución definitiva de las acciones (se habla de un 55% en manos del nuevo socio) ni la cantidad que pagará Apollo para quedarse con el capital mayoritario del club, si bien se estima que el desembolso ha sido de unso 700 millones de euros.

Gil Marín y Cerezo llevaban años buscando la venta de la mayor parte de sus paquetes de acciones de la entidad rojiblanca. En los últimos meses se habían intensificado las negociaciones con el fondo Apollo, radicado en Nueva York. El acuerdo se articula con la filial Apollo Sports Capital (ASC), creada hace apenas unas semanas por la empresa matriz.

"La inversión de ASC reforzará la posición de nuestro club entre la élite del fútbol y apoyará nuestra ambición de ofrecer éxitos a largo plazo para nuestros millones de aficionados en todo el mundo. Como inversores a largo plazo, ASC y los actuales accionistas colaborarán con la dirección de Atlético de Madrid para reforzar la solidez financiera del club, su competitividad deportiva y su contribución a la comunidad", destaca la entidad en su comunicado.

La entrada de Apollo como accionista mayoritario pone fin a 33 años de propiedad de las familias Gil y Cerezo, desde que en 1992 el club se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva por imperativo de la Ley del Deporte de 1990. Entonces, el fallecido Jesús Gil se hizo con el control del Atlético en una operación en la que, en realidad, no llegó a abonar una sola peseta por las acciones.

