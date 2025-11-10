Motociclismo
Cerca de 60 pilotos participan en Peñarroya en el Trial El Peñón
La prueba que organiza el Moto Club La Afición cierra el campeonato andaluz
Este domingo se celebró en Peñarroya-Pueblonuevo la última prueba del Campeonato de Andalucía de Trial, organizada por el Moto Club La Afición, con la participación de 59 pilotos que pusieron a prueba su destreza sobre dos ruedas en un recorrido exigente y técnico.
El trazado contó con 7 zonas de piedra, la mayoría con excelente agarre, aunque ciertas secciones de piedra suelta añadieron dificultad, poniendo a prueba la habilidad y precisión de los competidores. El entorno montañoso limítrofe a Peñarroya-Pueblonuevo ofreció un escenario ideal para la práctica del trial y permitió a los aficionados disfrutar de un espectáculo de alto nivel.
La climatología que rodeó a la prueba
A pesar de la baja temperatura y la niebla a primera hora, la jornada mejoró rápidamente, convirtiéndose en un día soleado con buena climatología, lo que favoreció la asistencia de un numeroso público que acompañó a pilotos y organización.
El Moto Club La Afición fue ampliamente felicitado por la excelente organización del evento, a la que se le otorgó un sobresaliente, destacando también la colaboración del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, que hizo posible el éxito de la prueba.
Resultados:
Cadete: 1. Héctor Moreno 2. Gonzalo Galindo. 3. Alejandro Sánchez.
Infantil: 1. Aitor Burgos. 2. Elías Palacios.3. Francis Torres.
TR1: 1. Sergio Moreno 2. Javier Terrín. 3. Fernando López.
TR2: 1. Francisco Osuna. 2. Alberto Megías. 3. Manuel Ruiz.
TR3: 1. Abraham Baco. 2. Adrián Montes.3. Juan Guillermo Reifs.
TR4: 1. Iván Cruz. 2. Francisco Torres. 3. José María Rodríguez.
TR4+45: 1. David Romero. 2. Rafael Trucios. 3. Ángel Lozano.
TR5: 1. José Romero. 2. José Navarro. 3. Jesús Ruiz.
- Una familia, cuatro generaciones y la misma tradición: Bar Miguelito celebra su 80 aniversario
- Rafael Campanero 'abrazará' a El Arcángel
- Luz verde al nuevo hotel de cuatro estrellas que tendrá Córdoba en la Ribera
- Aviserrano empezará a buscar 300 perfiles técnicos en La Carlota desde diciembre
- Proxi abrirá un supermercado en el centro de Córdoba: fecha, localización y número de trabajadores
- Sadeco aprueba un nuevo convenio colectivo: cien nuevas plazas, plan de conciliación y gafas
- En directo | Se adelanta el Málaga en La Rosaleda
- Nuevas viviendas protegidas en Córdoba: Vimcorsa logra licencia para construir 30 VPO