Cerca de 60 pilotos participan en Peñarroya en el Trial El Peñón

Este domingo se celebró en Peñarroya-Pueblonuevo la última prueba del Campeonato de Andalucía de Trial, organizada por el Moto Club La Afición, con la participación de 59 pilotos que pusieron a prueba su destreza sobre dos ruedas en un recorrido exigente y técnico.

El trazado contó con 7 zonas de piedra, la mayoría con excelente agarre, aunque ciertas secciones de piedra suelta añadieron dificultad, poniendo a prueba la habilidad y precisión de los competidores. El entorno montañoso limítrofe a Peñarroya-Pueblonuevo ofreció un escenario ideal para la práctica del trial y permitió a los aficionados disfrutar de un espectáculo de alto nivel.

Uno de los podios de la prueba de Peñarroya. / CÓRDOBA

La climatología que rodeó a la prueba

A pesar de la baja temperatura y la niebla a primera hora, la jornada mejoró rápidamente, convirtiéndose en un día soleado con buena climatología, lo que favoreció la asistencia de un numeroso público que acompañó a pilotos y organización.

El Moto Club La Afición fue ampliamente felicitado por la excelente organización del evento, a la que se le otorgó un sobresaliente, destacando también la colaboración del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, que hizo posible el éxito de la prueba.

Resultados:

Cadete: 1. Héctor Moreno 2. Gonzalo Galindo. 3. Alejandro Sánchez.

Infantil: 1. Aitor Burgos. 2. Elías Palacios.3. Francis Torres.

TR1: 1. Sergio Moreno 2. Javier Terrín. 3. Fernando López.

TR2: 1. Francisco Osuna. 2. Alberto Megías. 3. Manuel Ruiz.

TR3: 1. Abraham Baco. 2. Adrián Montes.3. Juan Guillermo Reifs.

TR4: 1. Iván Cruz. 2. Francisco Torres. 3. José María Rodríguez.

TR4+45: 1. David Romero. 2. Rafael Trucios. 3. Ángel Lozano.

TR5: 1. José Romero. 2. José Navarro. 3. Jesús Ruiz.