Cerca de 60 pilotos participan en Peñarroya en el Trial El Peñón

La prueba que organiza el Moto Club La Afición cierra el campeonato andaluz

Un participante, durante el trial peñarroblense.

Un participante, durante el trial peñarroblense. / FAM

Diario CÓRDOBA

Peñarroya

Este domingo se celebró en Peñarroya-Pueblonuevo la última prueba del Campeonato de Andalucía de Trial, organizada por el Moto Club La Afición, con la participación de 59 pilotos que pusieron a prueba su destreza sobre dos ruedas en un recorrido exigente y técnico.

El trazado contó con 7 zonas de piedra, la mayoría con excelente agarre, aunque ciertas secciones de piedra suelta añadieron dificultad, poniendo a prueba la habilidad y precisión de los competidores. El entorno montañoso limítrofe a Peñarroya-Pueblonuevo ofreció un escenario ideal para la práctica del trial y permitió a los aficionados disfrutar de un espectáculo de alto nivel.

Uno de los podios de la prueba de Peñarroya.

Uno de los podios de la prueba de Peñarroya. / CÓRDOBA

La climatología que rodeó a la prueba

A pesar de la baja temperatura y la niebla a primera hora, la jornada mejoró rápidamente, convirtiéndose en un día soleado con buena climatología, lo que favoreció la asistencia de un numeroso público que acompañó a pilotos y organización.

El Moto Club La Afición fue ampliamente felicitado por la excelente organización del evento, a la que se le otorgó un sobresaliente, destacando también la colaboración del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, que hizo posible el éxito de la prueba.

Resultados:

Cadete: 1. Héctor Moreno 2. Gonzalo Galindo. 3. Alejandro Sánchez.

Infantil: 1. Aitor Burgos. 2. Elías Palacios.3. Francis Torres.

TR1: 1. Sergio Moreno 2. Javier Terrín. 3. Fernando López.

TR2: 1. Francisco Osuna. 2. Alberto Megías. 3. Manuel Ruiz.

TR3: 1. Abraham Baco. 2. Adrián Montes.3. Juan Guillermo Reifs.

TR4: 1. Iván Cruz. 2. Francisco Torres. 3. José María Rodríguez.

TR4+45: 1. David Romero. 2. Rafael Trucios. 3. Ángel Lozano.

TR5: 1. José Romero. 2. José Navarro. 3. Jesús Ruiz.

