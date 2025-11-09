El Salerm Puente Genil se desploma en Lebrija

El Municipal de Lebrija fue testigo de una dura derrota para el Salerm Puente Genil, que cayó con claridad ante un Club Atlético Antoniano mucho más efectivo. El duelo entre recién ascendidos prometía igualdad, pero el cuadro lebrijano aprovechó sus momentos, golpeó con contundencia en la segunda mitad y acabó imponiéndose por un rotundo 4-0. Los de Álvaro Cejudo, que compitieron bien durante buena parte del encuentro, se vieron superados en el tramo final y pagaron caro sus errores.

Un primer acto de respeto y equilibrio

El encuentro arrancó con respeto mutuo. Ninguno quiso arriesgar de inicio, y los primeros minutos sirvieron para que ambos equipos se midieran. El Antoniano fue el primero en aproximarse con un disparo desviado, aunque el Salerm respondió rápido. En el minuto 13, Polaco probó desde fuera del área, pero el balón se marchó alto.

Con el paso de los minutos, el Salerm fue asentándose mejor sobre el terreno de juego. La medular rojinegra empezó a conectar más con los hombres de ataque. El jugador lebrijano José Mari lo intentó con un disparo que acabó en las manos del guardameta Estepa. El Puente Genil mostraba algo más de control y dominio territorial, aunque sin traducirlo todavía en ocasiones claras. El Antoniano, por su parte, intentaba reaccionar con balones largos y centros laterales. Revuelta dispuso de la ocasión más peligrosa de su equipo en el minuto 27: un cabezazo que se marchó por encima del travesaño.

El tramo final de la primera mitad mantuvo el mismo guion. Partido equilibrado, con ritmo intermitente y dos equipos que alternaban la posesión sin lograr inclinar la balanza. En el 37, Cacho protagonizó un nuevo intento para el Salerm con un disparo que atrapó sin complicaciones Matías, el meta del conjunto lebrijano. Con el pitido del colegiado, ambos equipos se marcharon a vestuarios con el empate a cero en el marcador.

Un inicio fatídico tras el descanso

Nada más volver de vestuarios, el guion cambió. El Antoniano salió más intenso y encontró pronto el camino del gol. En el 49, Álex Fernández cazó un pase en paralelo y conectó una volea precisa con la pierna derecha que batió a Estepa.

El equipo de Cejudo trató de reaccionar, pero la efectividad fue para los locales. Edu Chía rozó el empate con un disparo que se marchó rozando el poste, aunque la réplica del Antoniano llegó en forma de gol. En el 72, Pana aprovechó un desajuste defensivo para colarse entre líneas, ganar la espalda a la zaga y batir de nuevo a Estepa, ampliando la ventaja a 2-0.

El Antoniano sentencia con autoridad

Con el marcador en contra, el Salerm intentó adelantar líneas, pero se encontró con un rival crecido y cada vez más cómodo. Los locales siguieron generando peligro al contragolpe, y en los minutos finales el encuentro se rompió definitivamente. Primero, una acción dentro del área acabó con penalti a favor del Antoniano. Diego Rodríguez transformó desde los once metros con seguridad, poniendo el 3-0 en el marcador y dejando prácticamente sentenciado el duelo. Ya con el tiempo cumplido, el propio delantero completó su gran actuación con el cuarto tanto.