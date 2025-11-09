Partido aciago para el Deportivo Córdoba ante el filial del Navalcarnero

Duelo directo entre equipos llamados a luchar por la permanencia esta temporada en la Segunda División femenina de fútbol sala, y que habían calcado sus guarismos en este comienzo de curso. Con sólo un punto de diferencia en la tabla, Deportivo Córdoba y Futsi Navalcarnero B se veían las caras en Valdeolleros.

Ya desde el pitido inicial se intuyó un domingo complicado, con dos buenas ocasiones del conjunto madrileño nada más arrancar el encuentro, bien respondidas por Ana bajo palos. Tras una reacción de las andaluzas llegó el primer gol, con un potente chut desde media distancia de Marta que entró por la escuadra, imposible para la guardameta cordobesa. El Futsi B seguía acumulando llegadas, y en un desajuste defensivo de las locales dobló la ventaja por mediación de Andrea. Noema estuvo a punto de estrenar el casillero de las blanquiverdes, sin fortuna.

Un minuto después llegó el 0-3, con un contragolpe perfectamente trazado por las jugadoras rojillas que Marta Ruiz se encargó de materializar batiendo por bajo a Ana. Poco después llegó el cuarto gol visitante, en una nueva jugada desgraciada que arrancó con un golpe franco ejecutado por Noema que salvó la zaga madrileña en línea de gol, lo que permitió otra contra que Inma Sojo, en su intento de despeje, acabó introduciendo en su propia red.

El Navalcarnero encarrila el partido

La suerte no estaba del lado de las cordobesas como se vio poco después, con otra anticipación de Noema sobre la salida de Noa, cuyo disparo salvó en la misma línea otra defensa madrileña. También lo probó Alba con un disparo lejano, aprovechando un error en salida de balón de la arquera rival, pero se marchó desviado. Y por si no tenía bastante castigo el equipo de Rafa García, a un minuto del descanso llegó el 0-5, con un pase de la muerte que Andrea remató a bocajarro.

Pese a la severa diferencia en el electrónico, el Deportivo Córdoba entró con ganas a la segunda parte, y nada más comenzar, Noema puso a prueba a portera rival, que desvió su chut con un paradón. A los 24 minutos llegó el primer tanto local, en un balón largo de Neiva para el desmarque de Noema, que la '5' transformó en el 1-5. Seguidamente fue Marta Ruiz quien obligó a Ana a lucirse con otra gran intervención e, instantes después, la propia Marta se encargaría de materializar un penalti para elevar el 1-6 al marcador redondeando su hat trick personal. La respuesta de las andaluzas llegó en un contrataque bien llevado entre Neiva y Lidia que acabó con un penalti cometido sobre la jienense; sería Lidia la elegida para ejecutar la pena máxima, pero su lanzamiento se marchó fuera.

Inma Sojo se encontraría nuevamente con el poste en su intento de ver puerta, a lo que respondió Lucía con otra buena ocasión abortada por Ana. El equipo de Rafa García, ya jugando de cinco con portera-jugadora, trató de volcar más el juego sobre la media pista madrileña, acumulando llegadas pero sin acierto. A medio minuto de la conclusión, Andrea Guzmán enganchó de volea un balón muerto para anotar el 1-7 para, al igual que su compañera Marta, firmar su triplete particular. No se movió más el marcador en un domingo aciago para las cordobesas que ya sólo piensan en la próxima jornada, tendrá lugar el próximo domingo, cuando regresará a Vista Alegre para medirse a partir de las 13:15 al Rivas.